Де СОУ відбивають штурм ворога: дані Генштабу на 16:00

Станом на 16:00 у Харківській області триває одне боєзіткнення на півночі від обласного центру, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону у напрямку Ізбицького та в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. Один бій продовжується.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили один штурм ворога. Росіяни намагалися прорватися у напрямку Курилівки.

“З початку доби агресор 66 разів атакував позиції сил оборони. Триває артилерійські обстріли прикордонних районів”, – додали в Генштабі.