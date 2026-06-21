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Де СОУ відбивають штурм ворога: дані Генштабу на 16:00

Україна 16:30   21.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Де СОУ відбивають штурм ворога: дані Генштабу на 16:00

Станом на 16:00 у Харківській області триває одне боєзіткнення на півночі від обласного центру, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону у напрямку Ізбицького та в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. Один бій продовжується.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили один штурм ворога. Росіяни намагалися прорватися у напрямку Курилівки.

“З початку доби агресор 66 разів атакував позиції сил оборони. Триває артилерійські обстріли прикордонних районів”, – додали в Генштабі.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2026 в 16:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 16:00 у Харківській області триває одне боєзіткнення на півночі від обласного центру, пишуть у Генштабі ЗСУ.".