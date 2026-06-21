Люди подорвалась на мине на Золочевщине: есть погибший (обновлено)
Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко уточнил: сегодня, 21 июня, около 06:20 58-летняя женщина подорвалась на неизвестном взрывоопасном предмете. Трагедия произошла на трассе Скорики – Клиновая-Новоселовка.
Обновлено в 19:40. Проходя около остановки, трое людей подорвались на неизвестном взрывном предмете вблизи села Клиновая-Новоселовка. В ГСЧС установили: один человек погиб, еще двое – ранены.
14:40. Ранее стало известно о пострадавшей из-за подрыва на мине.
«В результате подрыва она получила множественные ранения верхних и нижних конечностей, грудной клетки и живота. Пострадавшая госпитализирована в местную больницу, где ей предоставляется необходимая медицинская помощь», – добавил Коваленко.
Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области напомнили правила, которые могут спасти жизнь, ввиду высокой минной опасности в регионе,
«Будьте очень осторожны. Не съезжайте с асфальтированных дорог, не посещайте необследованные территории и не прикасайтесь к подозрительным предметам. При обнаружении взрывоопасного или неизвестного предмета немедленно звоните по номерам 101, 102 или 112», – напомнили в ГСЧС.