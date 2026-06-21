Сильный ветер идет на Харьковщину: жителей призвали быть осторожными

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей предупреждает: в ближайший час и до конца суток на Харьковщине будет бушевать сильный ветер.

Порывы ветра сегодня, 21 июня будут до 15 — 20 м/с.

Ввиду этого в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что по прогнозам, в ближайшее время во многих странах Западной Европы ожидается очень сильная жара.

«На следующей неделе в Испании, Португалии, Франции столбики термометров будут достигать и даже превышать +40 градусов. Благословенный климат Украины позволит избежать этой невыносимой жары с запада континента, у нас действительно температура воздуха повышается, но до приемлемых летних значений, пусть побудут себе и +30 с хвостиком, но до +40 не дойдет», — написала синоптик Наталья Диденко.