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Мягкое лето: прогноз погоды в Харькове и области на 21 июня

Погода 20:20   20.06.2026
Оксана Горун
Мягкое лето: прогноз погоды в Харькове и области на 21 июня

До +28° прогреется воздух 21 июня днем, дождей и сильного ветра не обещают. Прогноз опубликовал Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

По данным метеорологов, 21 июня в Харькове существенных осадков не будет. Температура воздуха: ночью 14 – 16°, днем ​​25 – 27°. В области — также сухо. Температура: ночью 12 – 17°, днем ​​23 – 28°.

По прогнозам, в ближайшее время во многих странах Западной Европы ожидается очень сильная жара.

«На следующей неделе в Испании, Португалии, Франции столбики термометров будут достигать и даже превышать +40 градусов. Благословенный климат Украины позволит избежать этой невыносимой жары с запада континента, у нас действительно температура воздуха повышается, но до приемлемых летних значений, пусть побудут себе и +30 с хвостиком, но до +40 не дойдет», — написала синоптик Наталья Диденко.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2026 в 20:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До +28° прогреется воздух 21 июня днем, дождей и сильного ветра не обещают. Прогноз опубликовал Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей".