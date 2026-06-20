Мягкое лето: прогноз погоды в Харькове и области на 21 июня

До +28° прогреется воздух 21 июня днем, дождей и сильного ветра не обещают. Прогноз опубликовал Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

По данным метеорологов, 21 июня в Харькове существенных осадков не будет. Температура воздуха: ночью 14 – 16°, днем ​​25 – 27°. В области — также сухо. Температура: ночью 12 – 17°, днем ​​23 – 28°.

По прогнозам, в ближайшее время во многих странах Западной Европы ожидается очень сильная жара.

«На следующей неделе в Испании, Португалии, Франции столбики термометров будут достигать и даже превышать +40 градусов. Благословенный климат Украины позволит избежать этой невыносимой жары с запада континента, у нас действительно температура воздуха повышается, но до приемлемых летних значений, пусть побудут себе и +30 с хвостиком, но до +40 не дойдет», — написала синоптик Наталья Диденко.