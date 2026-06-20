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М’яке літо: прогноз погоди в Харкові та області на 21 червня

Погода 20:20   20.06.2026
Оксана Горун
М’яке літо: прогноз погоди в Харкові та області на 21 червня

До +28° прогріється повітря 21 червня вдень, дощів та сильного вітру не обіцяють. Прогноз опублікував Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

За даними метеорологів, 21 червня в Харкові суттєвих опадів не буде. Температура повітря: вночі 14 – 16°, вдень 25 – 27°. В області також сухо. Температура: вночі 12 – 17°, вдень 23 – 28°.

За прогнозами, найближчим часом у багатьох країнах Західної Європи очікується сильна спека.

“На наступному тижні в Іспанії, Португалії, Франції стовпчики термометрів досягатимуть і навіть перевищуватимуть +40 градусів. Благословенний клімат України дасть змогу уникнути цієї нестерпної спеки із заходу континенту, у нас справді температура повітря підвищується, але до прийнятних літніх значень, хай побудуть собі й +30 з хвостиком, але до +40 не дійде”, – пише синоптикиня Наталка Діденко.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2026 в 20:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До +28° прогріється повітря 21 червня вдень, дощів та сильного вітру не обіцяють. Прогноз опублікував Гідрометцентр Харківської та Луганської областей".