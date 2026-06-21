Синегубов: больше 60 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки

В результате обстрелов Харькова, а также 19 населенных пунктов области пострадали 13 людей, в том числе – четверо детей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Млинки Шевченковской громады пострадали пять человек, в том числе четверо детей; в г. Богодухов подверглись острой реакции на стресс женщины 32 и 61 лет и 66-летний мужчина; на дороге возле с. Сковородиновка Золочевской громады погибла 54-летняя женщина, пострадал 54-летний мужчина; на трассе возле с. Губаровка Богодуховской громады пострадал 40-летний мужчина; в с. Рядовое Солоницевской громады испытало острую реакцию на стресс 60-летняя женщина; в с. Березовка Шевченковской громады пострадал 56-летний мужчина, в с. Гавриловка Барвенковской громады пострадал 44-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

пять БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

17 БпЛА типа «Молния»;

шесть fpv-дронов;

33 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах области.

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