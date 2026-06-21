Синєгубов: понад 60 БпЛА атакували Харківщину за добу

Внаслідок обстрілів Харкова, а також 19 населених пунктів області постраждали 13 людей, в тому числі четверо дітей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Млинки Шевченківської громади постраждали 5 людей, зокрема 4 дітей; у м. Богодухів зазнали гострої реакції на стрес жінки 32 і 61 років та 66-річний чоловік; на дорозі біля с. Сковородинівка Золочівської громади загинула 54-річна жінка, постраждав 54-річний чоловік; на трасі біля с. Губарівка Богодухівської громади постраждав 40-річний чоловік; у с. Пересічне Солоницівської громади зазнала гострої реакції на стрес 60-річна жінка; у с. Березівка Шевченківської громади постраждав 56-річний чоловік, у с. Гаврилівка Барвінківської громади постраждав 44-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

п’ять БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

17 БпЛА типу «Молния»;

шість fpv-дронів;

33 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області.