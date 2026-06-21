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Синєгубов: понад 60 БпЛА атакували Харківщину за добу

Події 08:51   21.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: понад 60 БпЛА атакували Харківщину за добу

Внаслідок обстрілів Харкова, а також 19 населених пунктів області постраждали 13 людей, в тому числі четверо дітей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У с. Млинки Шевченківської громади постраждали 5 людей, зокрема 4 дітей; у м. Богодухів зазнали гострої реакції на стрес жінки 32 і 61 років та 66-річний чоловік; на дорозі біля с. Сковородинівка Золочівської громади загинула 54-річна жінка, постраждав 54-річний чоловік; на трасі біля с. Губарівка Богодухівської громади постраждав 40-річний чоловік; у с. Пересічне Солоницівської громади зазнала гострої реакції на стрес 60-річна жінка; у с. Березівка Шевченківської громади постраждав 56-річний чоловік, у с. Гаврилівка Барвінківської громади постраждав 44-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • п’ять БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • 17 БпЛА типу «Молния»;
  • шість fpv-дронів;
  • 33 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2026 в 08:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів Харкова, а також 19 населених пунктів області постраждали 13 людей, в тому числі четверо дітей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".