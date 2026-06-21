Що палало за добу в регіоні, розповіли у ДСНС

Протягом минулої доби у співробітників ДСНС було 37 оперативних виїздів, 25 з них – на ліквідацію пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники уточнюють: вісім загорянь розпочалися після російських обстрілів Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

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Ввечері у передмісті Харкова ворожі дрони атакували поштовий термінал

Внаслідок удару російських безпілотників виникла пожежа на території поштового підприємства. Коли на місце прибули підрозділи ДСНС, ворог підступно завдав повторних ударів БпЛА. Влучання зафіксовано по будівлі самого терміналу, контейнерах та вантажних автомобілях. Через це конструкції об’єкта зазнали серйозних пошкоджень, а вогонь стрімко поширився на площу понад 400 квадратних метрів”, – пишуть у ДСНС.

Постраждалих серед рятувальників немає, техніка також не пошкоджена. Попри загрозу повторних “прильотів”, фахівці ліквідували всі осередки загорянь. Крім того, ворог атакував Богодухівський район. Там після обстрілів горіла трава на відкритій території, газова колонка, пошкоджені будівлі АЗС. Обійшлося без постраждалих.