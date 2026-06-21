Что горело за сутки в регионе, рассказали в ГСЧС

В течение минувших суток у сотрудников ГСЧС было 37 оперативных выездов, 25 из них – на ликвидацию пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели уточняют: восемь возгораний начались после российских обстрелов Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов области.

«Вечером в пригороде Харькова вражеские дроны атаковали почтовый терминал. В результате удара российских беспилотников возник пожар на территории почтового предприятия. Когда на место прибыли подразделения ГСЧС, враг коварно нанес повторные удары БпЛА. Попадание зафиксировано по зданию самого терминала, контейнеров и грузовых автомобилей. Из-за этого конструкции объекта получили серьезные повреждения, а огонь стремительно распространился на площадь более 400 квадратных метров», – пишут в ГСЧС.

Пострадавших среди спасателей нет, техника также не повреждена. Несмотря на угрозу повторных «прилетов», специалисты ликвидировали все очаги возгорания. Кроме того, враг атаковал Богодуховский район. Там после обстрелов горели трава на открытой территории, газовая колонка, повреждены здания АЗС. Обошлось без пострадавших.

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