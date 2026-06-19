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Удар КАБом по Харкову: у мерії показали масштаб руйнувань

Події 10:27   19.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Удар КАБом по Харкову: у мерії показали масштаб руйнувань Фото: ХМР

У пресслужбі мерії показали, що зараз відбувається на місці нічного удару КАБу по Холодногірському району, а також підбили підсумки наслідків обстрілу.

Фахівці встановили, що внаслідок атаки пошкоджені понад 40 приватних будинків. Також вибито близько 155 вікон, пошкоджена 21 покрівля, газо- та електропостачання.

Обстріл Холодногірського району 19 червня
Фото: ХМР

Фахівці закривають контури, усувають аварійність дахів, відновлюють комунікації та впорядковують території. На місці працюють представники райадміністрації, департаментів міськради, комунальних підприємств, ДСНС, поліції. Крім того, ГО «Проліска» та БО «Координаційний гуманітарний центр» надають постраждалим допомогу у вигляді комплектів будівельних матеріалів”, – йдеться в повідомленні.

Обстріл Холодногірського району 19 червня
Фото: ХМР

Нагадаємо, вночі 19 червня росіяни випустили КАБ по Харкову. Мер Ігор Терехов уточнив: внаслідок удару пошкоджені понад 40 приватних будинків, а також склад. Постраждали дев’ятеро людей, четверо з них – діти. Тим часом у ДСНС показали наслідки російських ударів КАБами по регіону.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2026 в 10:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії показали, що зараз відбувається на місці нічного удару КАБа по Холодногірському району, а також підбили підсумки наслідків обстрілу.".