Удар КАБом по Харькову: в мэрии показали масштаб разрушений

В пресс-службе мэрии показали, что сейчас происходит на месте ночного удара КАБа по Холодногорскому району, а также подвели итоги последствий обстрела.

Специалисты установили, что в результате атаки повреждены больше 40 частных домов. Также выбито около 155 окон, повреждена 21 кровля, газо- и электроснабжение.

«Специалисты закрывают контуры, устраняют аварийность крыш, восстанавливают коммуникации и благоустраивают территории. На месте работают представители райадминистрации, департаментов горсовета, коммунальных предприятий, ГСЧС, полиции. Кроме того, ОО «Проліска» и БТ «Координационный гуманитарный центр» оказывают пострадавшим помощь в виде комплектов строительных материалов», – добавили в сообщении.

Напомним, ночью 19 июня россияне выпустили КАБ по Харькову. Мэр Игорь Терехов уточнил: в результате удара повреждены больше 40 частных домов, а также склад. Пострадали девять человек, четверо из них – дети. Тем временем в ГСЧС показали последствия российских ударов КАБами по региону.