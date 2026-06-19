Удар КАБом по Харькову: в мэрии показали масштаб разрушений
В пресс-службе мэрии показали, что сейчас происходит на месте ночного удара КАБа по Холодногорскому району, а также подвели итоги последствий обстрела.
Специалисты установили, что в результате атаки повреждены больше 40 частных домов. Также выбито около 155 окон, повреждена 21 кровля, газо- и электроснабжение.
«Специалисты закрывают контуры, устраняют аварийность крыш, восстанавливают коммуникации и благоустраивают территории. На месте работают представители райадминистрации, департаментов горсовета, коммунальных предприятий, ГСЧС, полиции. Кроме того, ОО «Проліска» и БТ «Координационный гуманитарный центр» оказывают пострадавшим помощь в виде комплектов строительных материалов», – добавили в сообщении.
Напомним, ночью 19 июня россияне выпустили КАБ по Харькову. Мэр Игорь Терехов уточнил: в результате удара повреждены больше 40 частных домов, а также склад. Пострадали девять человек, четверо из них – дети. Тем временем в ГСЧС показали последствия российских ударов КАБами по региону.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2026 в 10:27;