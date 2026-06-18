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Доми на Дергачівщині атакують FPV-дрони (фото)

Події 11:10   18.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Доми на Дергачівщині атакують FPV-дрони (фото)

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що окупанти б’ють по Дергачівщині БпЛА. Внаслідок атак пошкоджені приватні будинки. 

Напередодні близько 23:00 росіяни випустили БпЛА по приватному будинку в селі Безруки. Після “прильоту” почалася пожежа.

Обстріл Дергачівщини 18 червня

“Сьогодні о 7:00 російські FPV-дрони атакували Слатине, вдаривши по приватному будинку, а також по цивільному автомобілю”, – зазначив начальник МВА.

Обстріл Дергачівщини 18 червня

В обох випадках обійшлося без постраждалих, додав Задоренко.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що Куп’янщина пережила удар авіабомби. Внаслідок «прильоту» загинув 72-річний житель села Грушівка. Крім того, через удар по селу Глушківку поранений 18-річний хлопець. Також FPV-дрон атакував карету «швидкої» у селі Підсереднє. Пошкоджене авто, медики не постраждали, уточнюють копи.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 11:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що окупанти б’ють по Дергачівщині БпЛА. Внаслідок атак пошкоджені приватні будинки. ".