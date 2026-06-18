Доми на Дергачівщині атакують FPV-дрони (фото)

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що окупанти б’ють по Дергачівщині БпЛА. Внаслідок атак пошкоджені приватні будинки.

Напередодні близько 23:00 росіяни випустили БпЛА по приватному будинку в селі Безруки. Після “прильоту” почалася пожежа.

“Сьогодні о 7:00 російські FPV-дрони атакували Слатине, вдаривши по приватному будинку, а також по цивільному автомобілю”, – зазначив начальник МВА.

В обох випадках обійшлося без постраждалих, додав Задоренко.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що Куп’янщина пережила удар авіабомби. Внаслідок «прильоту» загинув 72-річний житель села Грушівка. Крім того, через удар по селу Глушківку поранений 18-річний хлопець. Також FPV-дрон атакував карету «швидкої» у селі Підсереднє. Пошкоджене авто, медики не постраждали, уточнюють копи.