Доми на Дергачівщині атакують FPV-дрони (фото)
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що окупанти б’ють по Дергачівщині БпЛА. Внаслідок атак пошкоджені приватні будинки.
Напередодні близько 23:00 росіяни випустили БпЛА по приватному будинку в селі Безруки. Після “прильоту” почалася пожежа.
“Сьогодні о 7:00 російські FPV-дрони атакували Слатине, вдаривши по приватному будинку, а також по цивільному автомобілю”, – зазначив начальник МВА.
В обох випадках обійшлося без постраждалих, додав Задоренко.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що Куп’янщина пережила удар авіабомби. Внаслідок «прильоту» загинув 72-річний житель села Грушівка. Крім того, через удар по селу Глушківку поранений 18-річний хлопець. Також FPV-дрон атакував карету «швидкої» у селі Підсереднє. Пошкоджене авто, медики не постраждали, уточнюють копи.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 11:10;