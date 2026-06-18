Live

Дома на Дергачевщине атакуют FPV-дроны (фото)

Происшествия 11:10   18.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Дома на Дергачевщине атакуют FPV-дроны (фото)

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что оккупанты бьют по Дергачевщине БпЛА. В результате атак повреждены частные дома. 

Накануне около 23:00 россияне выпустили БпЛА по частному дому в селе Безруки. После «прилета» начался пожар.

Обстрел Дергачевщины 18 июня

«Сегодня в 7:00 российские FPV-дроны атаковали Слатино, ударив по частному дому, а также по гражданскому автомобилю», – отметил начальник ГВА.

Обстрел Дергачевщины 18 июня

В обоих случаях обошлось без пострадавших, добавил Задоренко.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что Купянщина пережила удар авиабомбы. В результате «прилета» погиб 72-летний житель села Грушевка. Кроме того, из-за удара по селу Глушковка ранен 18-летний парень. Также FPV-дрон атаковал карету «скорой» в селе Подсереднее. Повреждено авто, медики не пострадали, уточняют копы.

Читайте также: «Теперь это стабильность»: Москва в дыму, горит НПЗ и многоэтажки (дополнено)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 18 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 июня 2026: какой праздник и день в истории
18.06.2026, 06:00
«Теперь это стабильность»: Москва в дыму, горит НПЗ и многоэтажки (дополнено)
«Теперь это стабильность»: Москва в дыму, горит НПЗ и многоэтажки (дополнено)
18.06.2026, 10:21
Новости Харькова – главное за 18 июня: Москва в дыму, подорвался мужчина
Новости Харькова – главное за 18 июня: Москва в дыму, подорвался мужчина
18.06.2026, 11:51
Россияне перерезали железную дорогу, которой везли провиант и оружие для ВСУ
Россияне перерезали железную дорогу, которой везли провиант и оружие для ВСУ
16.06.2026, 20:50
Дома на Дергачевщине атакуют FPV-дроны (фото)
Дома на Дергачевщине атакуют FPV-дроны (фото)
18.06.2026, 11:10
Женщина напала на харьковских медиков во время вызова: подробности
Женщина напала на харьковских медиков во время вызова: подробности
17.06.2026, 22:43

Новости по теме:

18.06.2026
Купянщина под ударом: погиб пенсионер, ранен парень, прилетело по «скорой»
18.06.2026
FPV-дрон ударил по Чугуевщине: погибла пенсионерка, ее муж ранен
18.06.2026
Пострадали четыре человека: последствия ударов РФ по Харьковщине
18.06.2026
На Харьковщине ВСУ отбили 15 атак РФ – где были бои
17.06.2026
Ночью россияне атаковали сразу два предприятия в Дергачах


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Дома на Дергачевщине атакуют FPV-дроны (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 11:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что оккупанты бьют по Дергачевщине БпЛА. В результате атак повреждены частные дома. ".