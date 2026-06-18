Дома на Дергачевщине атакуют FPV-дроны (фото)

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что оккупанты бьют по Дергачевщине БпЛА. В результате атак повреждены частные дома.

Накануне около 23:00 россияне выпустили БпЛА по частному дому в селе Безруки. После «прилета» начался пожар.

«Сегодня в 7:00 российские FPV-дроны атаковали Слатино, ударив по частному дому, а также по гражданскому автомобилю», – отметил начальник ГВА.

В обоих случаях обошлось без пострадавших, добавил Задоренко.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что Купянщина пережила удар авиабомбы. В результате «прилета» погиб 72-летний житель села Грушевка. Кроме того, из-за удара по селу Глушковка ранен 18-летний парень. Также FPV-дрон атаковал карету «скорой» в селе Подсереднее. Повреждено авто, медики не пострадали, уточняют копы.