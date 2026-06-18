Купянщина под ударом: погиб пенсионер, ранен парень, прилетело по «скорой»
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что Купянщина пережила удар авиабомбы. В результате «прилета» погиб 72-летний житель села Грушевка.
Кроме того, из-за удара по селу Глушковка ранен 18-летний парень. Также FPV-дрон атаковал карету «скорой» в селе Подсереднее. Повреждено авто, медики не пострадали, уточняют копы.
«На территории Волчанской громады ранен гражданский мужчина 64 лет. Его госпитализировали в больницу. В селе Новый Бурлук Чугуевского района в результате попаданий БпЛА начался пожар, уничтожен многоквартирный дом», – добавили в полиции.
Досталось и Богодуховскому району – в результате ударов по Золочевщине повреждено учебное заведение, частные и многоквартирные дома.
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 10:34;