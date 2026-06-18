Куп’янщина під ударом: загинув пенсіонер, прилетіло по “швидкій”

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що Куп’янщина пережила удар авіабомби. Внаслідок “прильоту” загинув 72-річний житель села Грушівка.

Крім того, через удар по селу Глушківка поранений 18-річний хлопець. Також FPV-дрон атакував карету “швидкої” у селі Підсереднє. Пошкоджене авто, медики не постраждали, уточнюють копи.

“На території Вовчанської громади поранено цивільного чоловіка 64 років. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. В селі Новий Бурлук Чугуївського району внаслідок влучань БпЛА зайнялась пожежа, знищено багатоквартирний будинок”, – додали в поліції.

Дісталося і Богодухівському району – внаслідок ударів по Золочівщині пошкоджений навчальний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.