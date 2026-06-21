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В прокуратуре рассказали подробности «прилетов» на Харьковщине (фото)

Происшествия 11:20   21.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
В прокуратуре рассказали подробности «прилетов» на Харьковщине (фото)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили последствия российских ударов по региону.

По данным правоохранителей, около 06:00 БпЛА типа «Молния» попал между 11 и 12 этажами многоэтажки в Киевском районе. В результате «прилета» остекление окон.

Обстрел Харьковщины 21 июня

Накануне около 21:00 в селе Млинки на Купянщине беспилотник неустановленного типа попал в авто. В результате пострадали 38-летний мужчина, 17-летняя девушка и двое мальчиков 2 и 6 лет.

«20 июня ориентировочно в 21:45 вражеский БпЛА, предварительно типа «Герань-2», попал в хозпостройку в селе Пересечное Харьковского района. В результате удара произошел пожар. За медицинской помощью обратилась 52-летняя женщина, которая подверглась острой реакции на стресс», – уточнили правоохранители.

Также в прокуратуре напомнили: россияне атаковали почтовый терминал в пригороде. Кроме помещения, повреждено авто. Предварительно, враг выпустил БпЛА типа «Герань-2».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2026 в 11:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили последствия российских ударов по региону.".