В прокуратуре рассказали подробности «прилетов» на Харьковщине (фото)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили последствия российских ударов по региону.

По данным правоохранителей, около 06:00 БпЛА типа «Молния» попал между 11 и 12 этажами многоэтажки в Киевском районе. В результате «прилета» остекление окон.

Накануне около 21:00 в селе Млинки на Купянщине беспилотник неустановленного типа попал в авто. В результате пострадали 38-летний мужчина, 17-летняя девушка и двое мальчиков 2 и 6 лет.

«20 июня ориентировочно в 21:45 вражеский БпЛА, предварительно типа «Герань-2», попал в хозпостройку в селе Пересечное Харьковского района. В результате удара произошел пожар. За медицинской помощью обратилась 52-летняя женщина, которая подверглась острой реакции на стресс», – уточнили правоохранители.

Также в прокуратуре напомнили: россияне атаковали почтовый терминал в пригороде. Кроме помещения, повреждено авто. Предварительно, враг выпустил БпЛА типа «Герань-2».