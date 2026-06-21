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У прокуратурі розповіли подробиці “прильотів” на Харківщині (фото)

Події 11:20   21.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У прокуратурі розповіли подробиці “прильотів” на Харківщині (фото)

У Харківській обласній прокуратурі повідомили наслідки російських ударів по регіону.

За даними правоохоронців, близько 06:00 БпЛА типу “Молния” влучив між 11 та 12 поверхами багатоповерхівки в Київському районі. В результаті “прильоту” пошкоджено скління вікон.

Обстріл Харківщини 21 червня

Напередодні близько 21:00 у селі Млинки на Куп’янщині безпілотник невстановленого типу влучив в авто. В результаті постраждали 38-річний чоловік, 17-річна дівчина та двоє хлопчиків 2 та 6 років.

“20 червня орієнтовно о 21:45 ворожий БпЛА, попередньо типу «Герань-2», влучив у господарчу споруду в селі Пересічне Харківського району. Внаслідок удару сталася пожежа. За медичною допомогою звернулась 52-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес”, – уточнили правоохоронці.

Також у прокуратурі нагадали: росіяни атакували поштовий термінал у передмісті. Окрім приміщення, пошкоджено авто. Попередньо, ворог випустив БпЛА типу “Герань-2”.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2026 в 11:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомили наслідки російських ударів по регіону.".