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Жінка на Харківщині заявила в поліцію, що вбила чоловіка: копів чекав сюрприз

Події 22:04   20.06.2026
Оксана Горун
Жінка на Харківщині заявила в поліцію, що вбила чоловіка: копів чекав сюрприз

33-річна мешканка Печенізької громади відповідатиме за неправдивий дзвінок до поліції. Подробиці повідомили в ГУНП у Харківській області.

До поліції надійшов виклик від 33-річної мешканки Печенізької громади, яка повідомила, що нібито завдала своєму чоловікові ножових поранень та вбила його. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, екіпаж групи реагування патрульної поліції та криміналіст. Правоохоронці оперативно перевірили повідомлення та встановили, що жодного кримінального правопорушення не сталося. Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік заявниці живий та не має жодних тілесних ушкоджень“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Пояснення, що сталося, довго шукати не довелося: жінка мала явні ознаки алкогольного сп’яніння. За повідомленнями поліції, вона поводилася агресивно і не могла пояснити, навіщо дзвонила та брехала.

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У ГУНП зазначили: поліціянти, які поїхали на виклик, могли в цей час реагувати на реальні злочини та події. На громадянку за неправдивий виклик склали адміністративний протокол за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2026 в 22:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "33-річна мешканка Печенізької громади відповідатиме за неправдивий дзвінок до поліції. Подробиці повідомили в ГУНП у Харківській області".