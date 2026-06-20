Женщина на Харьковщине заявила в полицию, что убила мужа: копов ждал сюрприз

33-летняя жительница Печенежской громады будет отвечать за ложный звонок в полицию. Подробности сообщили в ГУНП в Харьковской области.

«В полицию поступил вызов от 33-летней жительницы Печенежской громады, которая сообщила, что якобы нанесла своему мужу ножевые ранения и убила его. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, экипаж группы реагирования патрульной полиции и криминалист. Правоохранители оперативно проверили сообщение и установили, что никакого уголовного преступления не произошло. В ходе проверки выяснилось, что муж заявительницы жив и не имеет никаких телесных повреждений», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Объяснения, что случилось, долго искать не пришлось: у женщины были явные признаки алкогольного опьянения. По сообщениям полиции, она вела себя агрессивно и не могла объяснить, зачем звонила и врала.

В ГУНП отметили: полицейские, которые поехали на вызов, могли в это время реагировать на реальные преступления и происшествия. На гражданку за ложный вызов составили административный протокол по статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях.