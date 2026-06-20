В Харькове простились с Николаем Деркачем — спасателем, которого убила РФ

В Харькове 20 июня провели в последний путь начальника караула 6-й государственной пожарно-спасательной части Николая Деркача. Он получил тяжелые ранения в результате повторного ракетного удара по спасателям, который нанесла российская армия ночью 15 июня, и умер в больнице.

«Отдать последний почет Герою без оружия пришли родные, друзья, коллеги, побратимы и жители города. Под звуки пожарных сирен спасатели провели своего побратима в последний путь. После того трагического удара России по Харькову мы потеряли уже шестерых Героев без оружия, отдавших жизнь, спасая других», — написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, ночью 15 июня Харьков пережил массированную атаку. Сначала армия РФ выпустила БпЛА. Около 1:30 под ударом оказались Холодногорский и Шевченковский районы. Затем, по данным директора департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, враг запустил четыре баллистических ракеты «Искандер-М». В результате «прилета» погибли четыре спасателя и работник департамента чрезвычайных ситуаций, которые ликвидировали последствия удара в Холодногорском районе, 13 человек получили ранения. Тяжело были ранены шестеро спасателей, медики борются за их жизнь. Сердце Николая Деркача не выдержало 19 июня.