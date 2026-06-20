У Харкові попрощалися з Миколою Деркачем – рятувальником, якого вбила РФ

У Харкові 20 червня провели в останній шлях начальника варти 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Миколу Деркача. Він отримав тяжкі поранення в результаті повторного ракетного удару по рятувальниках, якого завдала російська армія вночі 15 червня, і помер у лікарні.

“Віддати останню шану Герою без зброї прийшли рідні, друзі, колеги, побратими та жителі міста. Під звуки пожежних сирен рятувальники провели свого побратима в останню путь. Після того трагічного удару Росії по Харкову ми втратили вже шістьох Героїв без зброї, які віддали життя, рятуючи інших“, – написала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо, вночі 15 червня Харків пережив масовану атаку. Спочатку армія РФ випустила БпЛА. Близько 01:30 під ударом опинилися Холодногірський та Шевченківський райони. Потім, за даними директора департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, ворог запустив чотири балістичні ракети “Іскандер-М”. Внаслідок “прильоту” загинули чотири рятувальники та працівник департаменту надзвичайних ситуацій мерії, які ліквідували наслідки удару в Холодногірському районі, 13 осіб отримали поранення. Важко були поранені шестеро рятувальників, медики борються за їхнє життя. Серце Миколи Деркача не витримало 19 червня.