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У Харкові попрощалися з Миколою Деркачем – рятувальником, якого вбила РФ

Харків 17:31   20.06.2026
Оксана Горун
У Харкові попрощалися з Миколою Деркачем – рятувальником, якого вбила РФ

У Харкові 20 червня провели в останній шлях начальника варти 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Миколу Деркача. Він отримав тяжкі поранення в результаті повторного ракетного удару по рятувальниках, якого завдала російська армія вночі 15 червня, і помер у лікарні.

Віддати останню шану Герою без зброї прийшли рідні, друзі, колеги, побратими та жителі міста. Під звуки пожежних сирен рятувальники провели свого побратима в останню путь. Після того трагічного удару Росії по Харкову ми втратили вже шістьох Героїв без зброї, які віддали життя, рятуючи інших“, – написала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо,  вночі 15 червня Харків пережив масовану атаку.  Спочатку армія РФ випустила БпЛА. Близько 01:30 під ударом опинилися Холодногірський та Шевченківський райони. Потім, за даними директора департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, ворог запустив чотири балістичні ракети “Іскандер-М”. Внаслідок “прильоту” загинули чотири рятувальники та працівник департаменту надзвичайних ситуацій мерії, які ліквідували наслідки удару в Холодногірському районі, 13 осіб отримали поранення. Важко були поранені шестеро рятувальників, медики борються за їхнє життя. Серце Миколи Деркача не витримало 19 червня.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2026 в 17:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 20 червня провели в останній шлях начальника варти 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Миколу Деркача".