Як отримати грант на сонячні панелі: доступне кредитування СЕС в Україні

Як отримати фінансову підтримку для встановлення сонячних панелей. Доступні державні програми встановлення сонячних батарей, пільгові кредити, гранти та міжнародні проєкти.

Де взяти гроші на СЕС – доступні гранти на встановлення та кредитування

В Україні сонячна енергетика набирає обертів, пропонуючи бізнесу та домогосподарствам доступне джерело відновлюваної енергії. Встановлюючи сонячні станції, власники можуть знизити витрати, отримати дохід від «зеленого» тарифу та зробити внесок в екологічний розвиток.

Але головний бар’єр – фінансування. На щастя, існують гранти, пільгові кредити та субсидії від держави, банків та міжнародних фондів. В 2025 році програми підтримки роблять проєкт реальними. Компенсація до 40% вартості, кредити під 0% та СЕС гранти – це шанс для підприємства стати енергонезалежним та відновлювати мережу навіть у разі перебоїв.

Чому гроші на СЕС – головне питання для бізнесу?

Для підприємців інвестиції в сонячну електростанцію – це не лише економія, а й стратегічний розвиток. Високі тарифи на електроенергію роблять СЕС вигідним джерелом, що окупається за 5-7 років.

Але, початкові витрати на панелі та установку часто дуже високі, що гальмує проєкти. Фінансування вирішує цю проблему, дозволяючи отримати кошти під пільгові умови та прискорити перехід на “зелену” енергію.

Які варіанти фінансування СЕС існують?

В Україні доступні державні субсидії, пільгове кредитування сонячних електростанцій, гранти від фондів та банківські програми. Вони охоплюють бізнес, ОСББ та домогосподарства, з акцентом на відновлювані джерела. Наприклад, компенсація частини вартості чи кредит під 0% роблять систему реальною.

Державні субсидії та компенсації частини вартості станції

Наразі діє державна програма зі встановлення сонячних батарей “Зелений тариф”, спрямована на стимуляцію енергетики. Вона передбачає продаж надлишку енергії за фіксованою ставкою. У 2025 році для СЕС до 30 кВт тариф – близько 0,132 євро/кВт·год.

Якщо цікавить компенсація за встановлення сонячних батарей, така можливість передбачена. Кабмін компенсує 30% тіла кредиту на монтаж конструкцій. Підтримка також включає податкові пільги: звільнення від ПДВ імпорту панелей. Щоб отримати, подайте заявку до Міненерго із проєктом станції.

Пільгові кредити на СЕС для бізнесу, ОСББ та домогосподарств

Для бізнесу працює програма “5-7-9%”, де ставки – 5-9% річних, сума до 150 млн. грн., термін до 5 років. ОСББ та домогосподарства отримують кредит на сонячну електростанцію в Україні під 0% до 480 тис. грн на 5-10 років через банки на кшталт Ощадбанку чи Приватбанку. Головні умови:

власний внесок 0-30%;

вік 21-70 років;

потужність до 30 квт.

Це робить установку доступною, з компенсацією відсотків державою.

Гранти та міжнародні програми підтримки сонячних проєктів

Міжнародні фонди активно інвестують в Україну. East Europe Foundation, Nova Ukraine (американська організація) та USAID фокусуються на екологічних проєктах та надають фінансову допомогу для реалізації.

Окрім цього, швейцарська програма GoLocal компенсує до 25% для громад, включаючи панелі та системи зберігання. Фонд “Чиста енергія” від USAID покриває 30-40% бізнесу.

Щоб отримати грант на сонячні панелі, підготуйте бізнес-план та заявку на сайті фонду – пріоритет за проєктами розвитку відновлювальної енергетики.

Банківські та партнерські програми під сонячні електростанції

Банки пропонують спеціалізовані кредити:

Укргазбанк – “Еко-енергія” під 0% на 5 років до 1 млн. грн.;

Ощадбанк – партнерства із компенсацією 30%.

Для участі необхідно надати необхідні документи та проєкт СЕС. Це спрощує процес підприємствам, роблячи фінансування “зелених” джерел швидким і доступним.

Як підготуватися до отримання гранту чи кредиту на СЕС?

Спочатку оцініть потреби. Розрахуйте потужність панелей та вартість. Зберіть документи: паспорт, довідку про доходи, техпаспорт вдома чи бізнес-план для підприємства. Виберіть програму.

Для гранту – міжнародний фонд, для кредиту – банк. Подайте заявку онлайн або у відділенні, вкажіть екологічний ефект. Термін розгляду зазвичай становить кілька місяців. Якщо хочете прискорити процес та уникнути проблемних ситуацій, зверніться до експертів.