Загинув 23-річний штурман, харківців виловили у Дністрі – підсумки 17 червня

МГ “Об’єктив” нагадує головні події 17 червня.

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Авіакатастрофа військового Су-24М сталася на Хмельниччині. Загинув штурман із Харківщини – 23-річний старший лейтенант Богдан Бабенко. Про смерть земляка повідомив мер Богодухова Володимир Бєлий. Він додав: хлопець з дитинства вирішив захищати рідне небо. Бабенко закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Богдан був єдиним сином у батьків. У причинах катастрофи наразі розбираються – розшифровують бортові самописці. Офіс Генпрокурора інформує, що літак розбився під час навчально-тренувального польоту – ввечері шістнадцятого червня. Загинув також досвідчений пілот.

Двоє людей постраждали в ДТП зі «швидкою» в Харкові зранку. Медична автівка зіткнулася з легковиком на перехресті проспекту Тракторобудівників і Салтівського шосе. Травми отримали пасажири спецтранспорту. Нацполіція попередньо встановила: «швидка» їхала на «червоний» з увімкненими проблисковими маячками та звуковими сигналами. Це не зупинило водія «Шкоди» – легковик влетів у медичну автівку. В салоні «швидкої» був пацієнт, якого везли до лікарні. Він і жінка, котра його супроводжувала, отримали тілесні ушкодження.

Новий метод втечі від мобілізації вигадали жителі Харкова: брати 32 і 34 років. Вони планували подолати річку Дністер в районі Могилів-Подільського й так потрапити до Молдови. Завершити випробування такого способу еміграції завадили прикордонники. Пресслужба ДПСУ відзначила: чоловіків затримали безпосередньо під час «запливу» та притягнули до адміністративної відповідальності.

Укрзалізниця запустила новий регіональний поїзд номер 853/854. Він стартуватиме з Дніпра о 08:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29. У зворотний шлях вирушатиме того ж дня о 15:30. Поїзд зробить зупинки в Мерефі, Златополі та Лозовій на Харківщині, а також станціях Павлоград-1 і Синельникове-2 на Дніпровщині. Квитки вже в продажу.

Санлікарі перевірили пляжі та водойми Харкова. Обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив: у воді Олексіївського лугопарку виявили яйця гельмінтів, що свідчить про можливе фекальне забруднення водоймища. Наслідком купання може стати токсокароз – тривале та важке паразитарне захворювання. Нагадаємо, що регіональна комісія з ТЕБ і НС в принципі заборонила купання на Харківщині через безпекову ситуацію.

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