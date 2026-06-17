Погиб 23-летний штурман, двоих харьковчан выловили в Днестре — итоги 17 июня

МГ «Объектив» напоминает главные события 17 июня.

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Крушение военного Су-24М произошла в Хмельницкой области. Погиб штурман с Харьковщины – 23-летний старший лейтенант Богдан Бабенко. О смерти земляка сообщил мэр Богодухова Владимир Белый. Он добавил: юноша с детства решил защищать родное небо. Бабенко окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Богдан был единственным сыном у родителей. В причинах крушения сейчас разбираются — расшифровывают бортовые самописцы. Офис Генпрокурора сообщает, что самолет разбился во время учебно-тренировочного полета — вечером 16 июня. Погиб также опытный пилот.

Два человека пострадали в ДТП с «скорой» в Харькове утром. Медицинский автомобиль столкнулся с легковушкой на перекрестке проспекта Тракторостроителей и Салтовского шоссе. Травмы получили пассажиры спецтранспорта. Нацполиция предварительно установила: скорая ехала на красный с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Это не остановило водителя «Шкоды» — легковушка влетела в медицинский автомобиль. В салоне скорой был пациент, которого везли в больницу. Он и сопровождавшая его женщина травмированы.

Новый метод побега от мобилизации придумали жители Харькова: братья 32 и 34 лет. Они планировали преодолеть реку Днестр в районе Могилев-Подольского и так попасть в Молдову. Завершить испытание такого способа эмиграции помешали пограничники: мужчин задержали непосредственно во время «заплыва» и привлекли к административной ответственности.

Укрзалізниця запустила новый региональный поезд номер 853/854. Он стартует в Днепре в 08:17 и прибывает в Харьков в 12:29. В обратный путь будет отправляться в тот же день в 15:30. Поезд совершит остановки в Мерефе, Златополе и Лозовой Харьковской области, а также станциях Павлоград-1 и Синельниково-2 на Днепровщине. Билеты уже в продаже.

Санврачи проверили пляжи и водоемы Харькова. Областной центр контроля и профилактики болезней сообщил: в воде Алексеевского лугопарка обнаружили яйца гельминтов, что свидетельствует о возможном фекальном загрязнении водоема. Следствием купания может стать токсокароз – продолжительное и тяжелое паразитарное заболевание. Напомним, что региональная комиссия по ТЭБ и ЧС в принципе запретила купание на Харьковщине из-за ситуации безопасности.

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