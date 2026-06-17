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Погибших спасателей из Харькова вспомнил Папа Римский Лев XIV в обращении

Мир 20:52   17.06.2026
Оксана Якушко
Погибших спасателей из Харькова вспомнил Папа Римский Лев XIV в обращении Фото: Vatican News

Во время общей аудиенции в среду Лев XIV выразил обеспокоенность обострением обстрелов Украины, вспоминая о невинных жертвах, убитых спасателях и обстрелах храмов и объектов культурного наследия, сообщило официальное издание Ватикана Vatican News.

Понтифик призвал всех молиться о мире в Украине.

«Поступают болезненные известия о войне в Украине, которая и дальше расширяется. Много невинных жертв, убитые спасатели, церкви и объекты культурного наследия, уничтожены огнем. Я солидарен с теми, кто оплакивает своих близких, с ранеными и с теми, кто посреди насилия продолжает отважно служить жизни», – сказал Папа Лев XIV, говоря паломникам, которые в среду 17 июня 2026 г., собрались на площади Святого Петра в Ватикане на общую аудиенцию.

«Прошу всех молиться о том, чтобы эта война закончилась. Просим Господа открыть пути диалога, погасить ненависть и сделать справедливый и длительный мир», — призвал Папа Римский.

Как писала ранее МГ «Объектив»,  ночью 15 июня Харьков пережил массированную атаку. Сначала армия РФ выпустила БпЛА. Около 1:30 под ударом оказались Холодногорский и Шевченковский районы. Затем, по данным директора департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, враг запустил четыре баллистических ракеты, предварительно «Искандер-М». В результате «прилета» погибли четыре спасателя и работник департамента чрезвычайных ситуаций, которые ликвидировали последствия удара в Холодногорском районе, информировали в Харьковской областной прокуратуре. 13 человек получили ранения. 17 июня Харьков простился с погибшими спасателями. 

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 20:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время общей аудиенции в среду Лев XIV вспомнил о невинных жертвах, убитых спасателях и обстрелах храмов, сообщило официальное издание Ватикана Vatican News.".