Погибших спасателей из Харькова вспомнил Папа Римский Лев XIV в обращении
Во время общей аудиенции в среду Лев XIV выразил обеспокоенность обострением обстрелов Украины, вспоминая о невинных жертвах, убитых спасателях и обстрелах храмов и объектов культурного наследия, сообщило официальное издание Ватикана Vatican News.
Понтифик призвал всех молиться о мире в Украине.
«Поступают болезненные известия о войне в Украине, которая и дальше расширяется. Много невинных жертв, убитые спасатели, церкви и объекты культурного наследия, уничтожены огнем. Я солидарен с теми, кто оплакивает своих близких, с ранеными и с теми, кто посреди насилия продолжает отважно служить жизни», – сказал Папа Лев XIV, говоря паломникам, которые в среду 17 июня 2026 г., собрались на площади Святого Петра в Ватикане на общую аудиенцию.
«Прошу всех молиться о том, чтобы эта война закончилась. Просим Господа открыть пути диалога, погасить ненависть и сделать справедливый и длительный мир», — призвал Папа Римский.
Как писала ранее МГ «Объектив», ночью 15 июня Харьков пережил массированную атаку. Сначала армия РФ выпустила БпЛА. Около 1:30 под ударом оказались Холодногорский и Шевченковский районы. Затем, по данным директора департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, враг запустил четыре баллистических ракеты, предварительно «Искандер-М». В результате «прилета» погибли четыре спасателя и работник департамента чрезвычайных ситуаций, которые ликвидировали последствия удара в Холодногорском районе, информировали в Харьковской областной прокуратуре. 13 человек получили ранения. 17 июня Харьков простился с погибшими спасателями.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 20:52;