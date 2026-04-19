Сегодня 19 апреля 2026: какой праздник и день в истории

19 апреля 1024 года Папой Римским избрали Иоанна XIX – светского человека, родного брата предыдущего Папы. В 1713-м император Священной Римской империи разрешил наследование престола по женской линии. В 1775-м началась война за независимость США. В 1917-м в Киеве стартовал Всеукраинский национальный конгресс. В 1920-м приветствие «Слава Украине!» стало официальным в армии Украинской народной республики. В 1943-м началось восстание в Варшавском гетто. В тот же день на Волыни поляки вместе с нацистами убили жителей села Красный Сад. В 1987-м вышла первая серия анимационного телесериала «Симпсоны». А в 2005-м году Йозеф Ратцингер стал Папой Римским Бенедиктом XVI.

Праздники и памятные даты 19 апреля

19 апреля в мире – День владельцев домашних животных.

Также сегодня: День поэзии и творческого мышления, День велосипеда, День сушки белья на веревке, День чеснока, День подснежника, День обновления ваших целей, День рождения кота Сильвестра (мультипликационного персонажа из вселенной Looney Tunes).

19 апреля в истории

19 апреля 1024 года Папой Римским избрали Иоанна XIX. Его предшественником в этой должности был родной брат Бенедикт VIII. Такая семейная наследственность редка для Святого Престола. Но была вполне возможна в те времена. Братья происходили из влиятельной семьи, а фигура Папы всегда была политизирована. Не менее впечатляющей была и «скоростная» церковная карьера нового Папы. Во времена понтификата своего брата будущий Иоанн XIX (а в миру Роман – сын графа Тускулумского) занимал светские должности. Он был консулом и сенатором. Чтобы Роман смог претендовать на избрание Папой, его срочно рукоположили во все церковные саны – один за другим, дойдя до епископа.

Став Папой, Иоанн XIX сыграл определенную роль в росте напряжения между Римом и Константинополем. Оно со временем привело к церковному расколу 1054 года (между современными католиками и православными). Но раскол произошел через два десятилетия после смерти Иоанна XIX.

Папой он был относительно недолго – восемь лет. Существует неподтвержденная версия, что умер Иоанн XIX не своей смертью, а был убит разъяренной толпой крестьян. Преемника Папе избрали не менее неподходящего для этого поста, чем был он сам. Церковный престол занял Бенедикт IX – племянник покойного Папы, которому по разным данным на момент избрания было около 18-20 лет.

19 апреля 1713 года император Священной Римской Империи Карл VI Габсбург принял «Прагматическую санкцию». Этим документом он разрешил наследование престола по женской линии.

19 апреля 1775 года началась война за независимость США. В этот день произошли первые битвы противостояния – при Лексингтоне и Конкорде.

19 апреля 1917 года в Киеве начал работу Всеукраинский национальный конгресс. Решение о его созыве приняли в конце марта – на одном из первых заседаний Украинской Центральной Рады.

19 апреля 1920 года приветствие «Слава Украине!» официально ввели в армии УНР. Соответствующий приказ издал командующий армией УНР Михаил Омельянович-Павленко.

19 апреля 1943 года в Варшавском гетто началось вооруженное восстание.

19 апреля 1943 года поляки совместно с нацистами убили более 100 мирных жителей украинского села Красный Сад на Волыни.

19 апреля 1987 года на американском телеканале «Fox» вышла первая серия самого длинного анимационного телесериала — «Симпсоны».

19 апреля 2005 года кардинал Йозеф Ратцингер стал 265-м Папой Римским под именем Бенедикт XVI.

Церковный праздник 19 апреля

19 апреля — Антипасха – первое воскресенье после Пасхи, когда завершаются пасхальные торжества. Чтят память апостола Фомы. Также сегодня чтят память преподобного Иоанна Ветхопещерника.

Народные приметы

Если 19 апреля туман, то остаток месяца будет сухим, без дождей.

Если в воздухе много паутины, то ждите дождливого лета.

Вороны роются в земле – к теплой, но дождливой погоде.

Что нельзя делать 19 апреля

Нельзя много есть и употреблять алкоголь на кладбище.

Нельзя оставлять еду на могилах.