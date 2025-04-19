Сегодня 19 апреля: какой праздник и день в истории

19 апреля 1713 года император Священной Римской Империи разрешил наследование престола по женской линии. В 1775-м началась война за независимость США. В 1917-м в Киеве стартовал Всеукраинский национальный конгресс. В 1920-м приветствие «Слава Украине!» стало официальным в армии Украинской народной республики. В 1943-м началось восстание в Варшавском гетто. В тот же день на Волыни поляки вместе с нацистами убили жителей села Красный Сад. В 1987-м вышла первая серия анимационного телесериала»Симпсоны». А в 2005-м году Йозеф Ратцингер стал Папой Римским Бенедиктом XVI.

Праздники и памятные даты 19 апреля

19 апреля завершается Великий пост.

В Украине – День окружающей среды (отмечают в третью субботу апреля).

В мире – Международный день цирка (третья суббота апреля).

Также сегодня: День поэзии и творческого мышления, День подснежника, День велосипеда, День сушки белья на веревке, День чеснока, День музыкальных магазинов (третья суббота апреля).

19 апреля в истории

19 апреля 1713 года император Священной Римской Империи Карл VI Габсбург принял «Прагматическую санкцию». Этим документом он разрешил наследование престола по женской линии. Подробнее.

19 апреля 1775 года началась война за независимость США. В этот день произошли первые битвы противостояния – при Лексингтоне и Конкорде. Подробнее.

19 апреля 1917 года в Киеве начал работу Всеукраинский национальный конгресс. Решение о его созыве приняли в конце марта – на одном из первых заседаний Украинской Центральной Рады. Подробнее.

19 апреля 1920 года приветствие «Слава Украине!» официально ввели в армии УНР. Соответствующий приказ издал командующий армией УНР Михаил Омельянович-Павленко.

Историк и председатель Краевого пластового совета «Пласта — НСОУ» Юрий Юзич утверждает, что возникла фраза в Харькове.

«Лозунг «Слава Украине!» и ответ «По всей земле слава!» использовались еще в среде харьковской украинской студенческой громады в конце XIX века. Той самой, на базе которой в 1900 году возникла Революционная украинская партия (РУП) – первая современная украинская политическая партия под российской оккупацией. Первое известное упоминание лозунга связано именно с этой средой», — пишет Юзич в статье для «Исторической правды».

Это, в частности, зафиксировал в своих воспоминаниях соучредитель РУП Александр Коваленко. Также из его воспоминаний можно заключить, что лозунг «Слава Украине!» сформулировали, опираясь на первую строчку стихотворения Павла Чубинского «Ще не вмерла Україна, і слава, і воля!»

Лозунг, конечно, распространялся и приобретал популярность во времена Украинской революции.

«В марте 1917 года в Киеве только начиналась революция. А на митингах в регионах ответом на лозунг «Да здравствует автономия Украины!» уже тогда можно было услышать единодушное: «Слава! Слава Украине!» — отмечает Юзич.

Послушать эти возгласы пришлось и российской делегации министров временного правительства, прибывшей в Киев из Петрограда – после принятия Украинской Центральной Радой Первого универсала. Пока министры находились в здании Центральной Рады, под окнами проходил парад украинских воинских частей. На приветствие главы УЦР Михаила Грушевского воины отвечали: «Слава Украине!» Неудивительно, что постепенно приветствию, которое и так широко использовали на фронте, придали официальный статус. Когда армия УНР вынуждена была отступить за Збруч и была интернирована в Польше, история лозунга не завершилась. Его использовали в Холодноярской республике, а также подхватили на Галичине и Волыни. Так постепенно он дошел до Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.

«Кстати, в сборнике работ Степана Бандеры нет той популярной употребляемой в интернете цитаты, которая ему приписывается: «И придет время, когда один скажет: «Слава Украине! «, а миллионы будут отвечать «Героям слава!» Но Бандера точно должен был знать, что когда венгерские войска топили в крови «Карпатскую Сечь», то сечевики перед смертью часто выкрикивали «Слава Украине!» (в результате еще в 1939 году нацисты запретили использовать этот лозунг в украинских радиопередачах из Вены). Поэтому второй большой сбор ОУН в 1941 году не просто зафиксировал своим постановлением уже давно сложившуюся традицию, но и добавил к приветствию обязательный ответ: «Героям слава!» – отмечает историк.

В Украине лозунг и ответ на него получили вторую жизнь еще до обретения независимости – во времена Революции на граните. Эти слова прошли оба Майдана, начало войны с Россией. А 4 октября 2018 решением Верховной Рады стали официальным уставным приветствием Вооруженных сил Украины.

19 апреля 1943 года в Варшавском гетто началось вооруженное восстание. Подробнее.

19 апреля 1943 года поляки совместно с нацистами убили более 100 мирных жителей украинского села Красный Сад на Волыни. Подробнее.

19 апреля 1987 года на американском телеканале «Fox» вышла первая серия самого длинного анимационного телесериала — «Симпсоны». Подробнее.

19 апреля 2005 года кардинал Йозеф Ратцингер стал 265-м Папой Римским под именем Бенедикт XVI. Подробнее.

Церковный праздник 19 апреля

19 апреля — Великая суббота. Чтят память преподобного Иоанна Ветхопещерника. Подробнее.

Народные приметы

Если 19 апреля туман, то остаток месяца будет сухим, без дождей.

Если в воздухе много паутины, то ждите дождливого лета.

Вороны роются в земле – к теплой, но дождливой погоде.

Что нельзя делать 19 апреля

Нельзя убирать, стирать, гладить.

Нельзя работать в саду и в огороде.

Нельзя ловить рыбу.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя веселиться, устраивать свадьбы, дни рождения.

Нельзя ругаться.