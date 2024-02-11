Сегодня 11 февраля: какой день в истории

Сегодня в Харькове — день траура по убитым российскими «шахедами». 11 февраля 660 года до н.э., по легенде, Дзимму основал Японию. В 1929-м создано государство Ватикан. В 1900-м в Харькове основали РУП – первую политическую партия Надднепрянской Украины. В 1953-м состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Питер Пэн». В 1945-м завершилась Ялтинская конференция в Крыму. В 1979-м в Иране окончательно победила Исламская революция. В 1990-м из тюрьмы после 27-летнего заключения вышел Нельсон Мандела.

Праздники и памятные даты 11 февраля

11 февраля в Харькове — день траура по убитым российскими «шахедами».

«9 февраля был обстрел Харькова. Как результат обстрела – было возгорание частных домов. Сгорело 15 жилых домов. Погибли 7 человек, к сожалению, трое детей. 11 февраля в Харькове будет день траура. И Харьков будет скорбеть по погибшим», — сказал накануне мэр Игорь Терехов.

11 февраля в Украине – День работников органов РАГС. До 2022-го его неофициально отмечали 18 декабря. А в 2022-м установили официальный профессиональный праздник, назначив на 11 февраля.

В мире – Международный день женщин и девушек в науке и Всемирный день больного.

Также отмечают: Всемирный день бракосочетания (второе воскресенье февраля), День белой рубашки.

11 февраля в истории

11 февраля 660 года до н. э., по легенде, вождь японских племен Дзимму основал государство Япония и положил начало императорскому роду страны. В этот день в Японии праздник отмечают День основания государства.

Конечно, исторических в полном смысле этого слова свидетельств о событиях 660 года до нашей эры в Японии до наших дней не дошло. Поэтому в основе – мифы и легенды. Они записаны в японских текстах «Записи о делах древности» и «Анналы Японии». Согласно им, легендарный воин Дзимму был четвертым сыном земного божества и приходился правнуком богине солнца Аматерасу. Мать у основателя Японии, конечно, тоже была не простой женщиной, а дочерью морского божества. Узнав, что на востоке находится хорошая земля, он вместе со старшими братьями совершил туда поход. В боях с местными племенами получил смертельное ранение старший брат Дзимму. Он похоронил брата, дальше противостоял проделкам местных недружественных божеств, отравивших часть его войска. Однако Дзимму получал помощь от своей прабабушки Аматерасу — и так добрался до района Уда в Ямато. А уже в походе оттуда завоевал все японские земли и основал дворец Касихара. Там он принял титул «небесного монарха» – императора Японии. Согласно хроникам, именно 11 февраля произошла интронизация первого императора. Он правил еще 76 лет. Взял в жены дочь земного божества, родившую ему потомка – будущего императора Суйдзэя. Таким образом, все японские императоры в дальнейшем вели свой род от легендарного Дзимму и, соответственно, заявляли о божественном происхождении.

11 февраля 1929 года создали самое маленькое государство мира – Ватикан. Подробнее.

11 февраля 1900 года в Харькове студенты создали Революционную украинскую партию (РУП). Она стала первой политической партией Надднепрянской Украины. Основателями выступили Дмитрий Антонович, Бонифатий Каминский, Лев Мациевич и Михаил Русов. За основу своей политической программы РУПовцы избрали брошюру адвоката Николая Михновского «Самостійна Україна» (он сам не был членом партии).

Постепенно РУП создала ячейки (громады) в Киеве, Харькове, Полтаве, Чернигове, Лубнах. Первый съезд партии состоялся в 1902 году в Киеве, а после него образовали и зарубежный комитет – во Львове. Постепенно партия клонилась в сторону популярной в то время социал-демократической идеологии. После 1904 года произошел раскол – часть партии пошла на слияние с российскими социал-демократами и вошла в РСДРП. Однако большинство все же отстаивало национальные украинские идеи, в декабре 1905-го эта часть партии приняла название Украинской социал-демократической рабочей партии (УСДРП).

11 февраля 1953 года состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Питер Пэн».

Дисней задумал этот мультфильм еще до Второй мировой войны, еще во время создания «Белоснежки и семи гномов». Пьесу Джеймса Барри «Питер Пэн, или Мальчик, который не будет расти» мультипликатор знал с детства. Впервые о создании своего второго анимационного полнометражного фильма по этому произведению Дисней заговорил еще в 1935 году, когда «Белоснежка» еще была на стадии производства. В 1938-м мультипликатор приобрел права на сюжет у «Paramount Pictures». Первые эскизы персонажей «Питера Пэна» появились в 1940 году. Однако после нападения японцев на Перл-Харбор и вступления США в войну детскую мультипликацию пришлось отложить. Студия Диснея заключила контракт с правительством США на производство учебных и пропагандистских фильмов о войне. Именно этому была посвящена основная деятельность вплоть до завершения войны. Глобальный мульт-проект отложили на дальнюю полку. Но все же вернулись к идее в 1949 году. Дольше всего «провозились» мультипликаторы с образом Капитана Крюка. Однако в итоге создали очередной шедевр. Мультфильм зарегистрировали на Каннском кинофестивале 1953 года, он получил положительные отзывы кинокритиков и имел кассовый успех.

11 февраля 1945 года завершилась Ялтинская конференция в Крыму. Подробнее.

11 февраля 1979 года в Иране окончательно победила Исламская революция. Подробнее.

11 февраля 1990 года из тюрьмы после 27-летнего заключения вышел Нельсон Мандела. Подробнее.

11 февраля 1992 года Республика Ботсвана признала независимость Украины.

Церковный праздник

11 февраля чтят память священномученика Власия, епископа Севастийского. Он был известен своей праведной жизнью, жители Севастии единодушно избрали Власия, чтобы его рукоположили в сан епископа города. На этом посту он укреплял в вере свою паству во время гонений на христиан, посещал заключенных и поддерживал мучеников. В разгар гонений Власий, как и большинство христиан, вынужден был скрываться – он пошел на гору Аргеос. Однако слуги местного правителя обнаружили, где находится епископ. О нем и христианах, которые были с ним, донесли. Однако когда гонители пришли на гору, никого, кроме Власия, там не было. Он последовал за воинами, прославляя Бога. Правитель Агриколай сначала попытался уговорить епископа принять языческих богов, но тот был тверд в вере, тогда его жестоко избили и бросили в тюрьму. Его мучили много дней, а потом правитель приказал бросить Власия в озеро. Однако тот осенил воду крестным знамением – и пошел по ней, как по суше. Он предложил язычникам призвать на помощь своих богов – и сделать то же самое. На это осмелились 68 приближенных правителя, и все утонули. А святой вернулся на берег. Разъяренный Агриколай приказал обезглавить Власия.

Народные приметы

Если 11 февраля сильный снегопад, весна придет рано, а май будет зеленым.

Если в этот день оттепель, то морозов больше не будет.

Что нельзя делать 11 февраля

Нельзя носить варежки.

Нельзя резать корову.