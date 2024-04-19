Сегодня 19 апреля: какой праздник и день в истории

19 апреля 1713 года император Священной Римской Империи разрешил наследование престола по женской линии. В 1775-м началась война за независимость США. В 1917-м в Киеве стартовал Всеукраинский национальный конгресс. В 1943-м началось восстание в Варшавском гетто. В тот же день на Волыни поляки вместе с нацистами убили жителей села Красный Сад. В 1987-м вышла первая серия анимационного телесериала»Симпсоны». А в 2005-м году Йозеф Ратцингер стал Папой Римским Бенедиктом XVI.

Праздники и памятные даты 19 апреля

19 апреля отмечают: День велосипеда, День владельцев домашних животных, День поэзии и творческого мышления, День сушки белья на веревке, День подснежника и День чеснока.

19 апреля в истории

19 апреля 1713 года император Священной Римской Империи Карл VI Габсбург принял «Прагматическую санкцию». Этим документом он разрешил наследование престола по женской линии. Подробнее.

19 апреля 1775 года началась война за независимость США. В этот день произошли первые битвы противостояния – при Лексингтоне и Конкорде. Подробнее.

19 апреля 1917 года в Киеве начал работу Всеукраинский национальный конгресс. Решение о его созыве приняли в конце марта – на одном из первых заседаний Украинской Центральной Рады. Подробнее.

19 апреля 1943 года в Варшавском гетто началось вооруженное восстание. Подробнее.

19 апреля 1943 года поляки совместно с нацистами убили более 100 мирных жителей украинского села Красный Сад на Волыни. Немцы успешно использовали сложные и враждебные отношения между поляками и украинцами на территориях бывшей Австро-Венгерской империи. Особое обострение межнациональных отношений произошло весной 1943 года. На этом фоне нацисты привлекали поляков в отряды вспомогательной полиции для организации карательных акций против украинцев.

Одной из таких карательных акций – первой столь кровавой в этой местности – стало уничтожение села Красный Сад. В небольшом селе в начале 1940-х насчитывалось 26 дворов — жили 116 украинцев. Рядом находились польские колонии Маруся и Анджеювка, где жили так называемые «осадники» (переселенные сюда руководством Польши бывшие военные и польские крестьяне).

«В конце марта 1943 года украинская полиция, пройдя у нацистов военное обучение и получив оружие и амуницию, массово перешла в Украинскую повстанческую армию. На их место гитлеровцы набирали в полицию местных поляков. В Гороховском уезде под руководством немцев действовал отряд вспомогательной полиции (шуцманшафт) численностью в 150 поляков. Немцы умышленно использовали вновь созданную полицию против украинцев, дошло до нападений на украинские села. По мнению украинских свидетелей, инициаторами этих акций были поляки. Село Красный сад стало первым ярким примером расправы поляков совместно с нацистами над украинским мирным населением. По свидетельствам жительниц Красного Сада Галины Луцюк и Анны Шевчук, жители польских колоний «наговорили немцам на красносадовцев, что они бандиты». Еще одна жительница села Галина Козик вспоминала: «Какое-то чувство опасности все же тогда чувствовалось… Старшие люди говорили, что им сны виделись плохие. А поляки, жившие на колонии Маруся, не раз говорили, что мы будем красить яйца на Пасху своей кровью…», — пишет Украинский институт национальной памяти.

Все началось с окружения села польскими военными в немецкой форме. Они убили нескольких мужчин, работавших в поле. А дальше небольшими группами стали расходиться по селу. Они хватали крестьян целыми семьями и расстреливали. Выжили единицы – чудом. Так, 10-летняя Галя Козик потеряла сознание, когда рядом застрелили ее тетю Екатерину – кровь женщины залила девочке голову, поэтому убийцы решили, что она мертва. Еще одна женщина Ольга Новосад успела спрятаться в погребе, присыпав себя свеклой. А Аксения Павлова спасла и себя, и семью благодаря знанию чешского языка – чешско-немецким суржиком она убедила нациста, руководившего карательной операцией, в том, что она не украинка, а чешка.

«А на дворе Митрофанюков нападающие увидели табличку с надписью «Михлин» и решили, что это уже соседнее село, а потому под экзекуцию не подпадает. Эти факты подтверждают: карательная акция велась только против украинцев, живших в Красном Саде», — отметили в УИНП.

Вечером те, кто выжил, хоронили убитых. Поляки и немцы казнили 103 жителя села, в том числе 20 детей школьного возраста, восемь – дошкольного и девятимесячную девочку Софию.

Выжили только 13 человек. В 1945-м советские власти попытались возродить населенный пункт, переселив сюда людей с Холмщины. Но они постепенно разъехались в другие населенные пункты. Поэтому село причислили к «неперспективным». Сейчас этого населенного пункта на карте Украины нет. А место, где он находился, местные называют хутор Маруся, он принадлежит к Михлинскому сельскому совету. Место, где происходили массовые расстрелы в 1943-м, обозначает старый колодец. А на сельском кладбище в 2012-м установили памятник с поименным списком жертв трагедии.

19 апреля 1987 года на американском телеканале «Fox» вышла первая серия самого длинного анимационного телесериала — «Симпсоны». Подробнее.

19 апреля 2005 года кардинал Йозеф Ратцингер стал 265-м Папой Римским под именем Бенедикт XVI. Подробнее.

Церковный праздник 19 апреля

19 апреля чтят память преподобного Иоанна Ветхопещерника. Преподобный Иоанн назван так, потому что трудился в VIII веке в Лавре преподобного Харитона, называвшейся Старой (или ветхой), ведь она была самой древней из палестинских обителей. Иоанн оставил мир в юности, поселился в Лавре и провел там всю жизнь – в молитвах и суровости. Его рукоположили в сан пресвитера. Иоанн прославился подвижнической жизнью.

Народные приметы

Если 19 апреля туман, то остаток месяца будет сухим, без дождей.

Если в воздухе много паутины, то ждите дождливого лета.

Вороны роются в земле – к теплой, но дождливой погоде.

Что нельзя делать 19 апреля

В этот день не желательно физически работать.