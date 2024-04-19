Сьогодні 19 квітня: яке свято та день в історії

19 квітня 1713 року імператор Священної Римської Імперії дозволив спадкування престолу за жіночою лінією. У 1775-му почалася війна за незалежність США. У 1917-му в Києві стартував Всеукраїнський національний конгрес. У 1943-му почалося повстання у Варшавському гетто. Того ж дня на Волині поляки разом із нацистами вбили мешканців села Красний Сад. У 1987-му вийшла перша серія анімаційного телесеріалу “Сімпсони”. А у 2005-му Йозеф Ратцингер став Папою Римським Бенедиктом XVI.

Свята та пам’ятні дати 19 квітня

19 квітня відзначають: День велосипеда, День власників домашніх тварин, День поезії та творчого мислення, День сушіння білизни на мотузці, День проліска та День часнику.

19 квітня в історії

19 квітня 1713 року імператор Священної Римської Імперії Карл VI Габсбург прийняв “Прагматичну санкцію”. Цим документом він дозволив спадкування престолу за жіночою лінією. Детальніше.

19 квітня 1775 року розпочалася війна за незалежність США. Цього дня відбулися перші битви протистояння – при Лексінгтоні та Конкорді. Детальніше.

19 квітня 1917 року у Києві розпочав роботу Всеукраїнський національний конгрес. Рішення про його скликання ухвалили наприкінці березня – на одному із перших засідань Української Центральної Ради. Детальніше.

19 квітня 1943 року у Варшавському гетто розпочалося збройне повстання. Детальніше.

19 квітня 1943 року поляки разом із нацистами вбили понад 100 мирних жителів українського села Красний Сад на Волині. Німці успішно використовували складні та ворожі відносини між поляками та українцями на теренах колишньої Австро-Угорської імперії. Особливе загострення міжнаціональних відносин відбулося навесні 1943 року. На цьому тлі нацисти залучали поляків до загонів допоміжної поліції для організації каральних акцій проти українців.

Однією з таких каральних акцій – першою настільки кривавою в цій місцевості – стало знищення села Красний Сад. У невеличкому селі на початку 1940-х налічувалося 26 дворів – мешкали 116 українців. Поруч знаходилися польські колонії Маруся та Анджеювка, де жили так звані “осадники” (переселені сюди керівництвом Польщі колишні військові та польські селяни).

“У кінці березня 1943 р. українська поліція, пройшовши у нацистів військове навчання та здобувши зброю й амуніцію, масово перейшла до Української повстанської армії. На їхнє місце гітлерівці набирали у поліцію місцевих поляків. У Горохівському повіті під керівництвом німців діяв загін допоміжної поліції (шуцманшафту) чисельністю 150 поляків. Німці зумисно використовували новостворену поліцію проти українців, дійшло до нападів на українські села. На думку українських свідків, ініціаторами цих акцій були саме поляки. Село Красний Сад стало першим яскравим прикладом розправи поляків спільно з нацистами над українським мирним населенням. За свідченнями жительок Красного Саду Галини Луцюк та Ганни Шевчук, жителі польських колоній “наговорили німцям на красносадівців, що вони є бандити”. Ще одна мешканка села Галина Козік пригадувала: “Якесь відчуття небезпеки все ж тоді відчувалося… Старші люди казали, що їм сни бачилися погані. А поляки, які жили на колонії Маруся, не раз говорили, що ми будемо красити яйця на Пасху своєю кров’ю…”, — пише Український інститут національної пам’яті.

Усе почалося з оточення села польськими військовими у німецькій формі. Вони вбили кількох чоловіків, які працювали на полі. А далі невеликими групами почали розходитися по селу. Вони хапали селян цілими сім’ями та розстрілювали. Вижили одиниці – дивом. Так, 10-річна Галя Козік знепритомніла, коли поряд застрелили її тітку Катерину – кров жінки залила дівчинці голову, тож убивці вирішили, що вона мертва. Ще одна жінка Ольга Новосад встигла сховатися в льоху, присипавши себе буряком. А Оксенія Павлова врятувала й себе, і сім’ю завдяки знанню чеської мови – чесько-німецьким суржиком вона переконала нациста, який керував каральною операцією, що вона не українка, а чешка.

“А на обійсті Митрофанюків нападники побачили табличку з написом “Михлин” і вирішили, що вже сусіднє село, а тому під екзекуцію не підпадає. Ці факти підтверджують: каральна акція велася тільки проти українців, які мешкали у Красному Саді”, – зазначили в УІНП.

Увечері ті, хто вижив, ховали вбитих. Поляки та німці стратили 103 мешканці села, у тому числі 20 дітей шкільного віку, вісім – дошкільного та дев’ятимісячну дівчинку Софію.

Вижили лише 13 людей. У 1945-му радянська влада спробувала відродити населений пункт, переселивши сюди людей із Холмщини. Але вони поступово роз’їхалися до інших населених пунктів. Тож село зарахували до “неперспективних”. Наразі цього населеного пункту на мапі України немає. А місце, де він знаходився, місцеві називають хутір Маруся, він належить до Михлинської сільської ради. Місце, де відбувалися масові розстріли у 1943-му, позначає стара криниця. А на сільському цвинтарі у 2012-му встановили пам’ятник із поіменним списком жертв трагедії.

19 квітня 1987 року на американському телеканалі “Fox” вийшла перша серія найдовшого анімаційного телесеріалу – “Сімпсони”. Детальніше.

19 квітня 2005 року кардинал Йозеф Ратцингер став 265-м Папою Римським під ім’ям Бенедикт XVI. Детальніше.

Церковне свято 19 квітня

19 квітня вшановують пам’ять преподобного Йоана Ветхопечерника. Преподобний Йоан названий так, тому що трудився в VIII столітті в Лаврі преподобного Харитона, яка називалася Старою (або ветхою), адже була старшою з палестинських обителей. Йоан залишив світ у юності, оселився в Лаврі й провів там усе життя – в молитвах і суворості. Він був висвячений у сан пресвітера і прославився подвижницьким життям.

Народні прикмети

Якщо 19 квітня туман, то решта місяця буде сухою, без дощів.

Якщо у повітрі багато павутини, то чекайте на дощове літо.

Ворони риються в землі – до теплої, але дощової погоди.

Що не можна робити 19 квітня

У цей день не бажано фізично працювати.