Пережила навіть ураган у Харкові: комунальники створили нову зону в етностилі

Про те, що в Харкові працівники КП “Харківблагоустрій” створили декоративну зону, передають у пресслужбі мерії.

Вона розташована на прибудинковій території в Немишлянському районі міста.

“Композиція виконана в українському етностилі. Всі декоративні конструкції були виготовлені вручну”, – зазначили у міськраді.

На підприємстві акцентували: жоден елемент конструкції не постраждав під час нещодавнього урагану у Харкові.