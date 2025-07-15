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Пережила навіть ураган у Харкові: комунальники створили нову зону в етностилі

Суспільство 11:50   15.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пережила навіть ураган у Харкові: комунальники створили нову зону в етностилі Фото: ХМР

Про те, що в Харкові працівники КП “Харківблагоустрій” створили декоративну зону, передають у пресслужбі мерії.

Вона розташована на прибудинковій території в Немишлянському районі міста.

Фото: ХМР

“Композиція виконана в українському етностилі. Всі декоративні конструкції були виготовлені вручну”, – зазначили у міськраді.

Фото: ХМР

На підприємстві акцентували: жоден елемент конструкції не постраждав під час нещодавнього урагану у Харкові.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 11:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що в Харкові працівники КП “Харківблагоустрій” створили декоративну зону, передають у пресслужбі мерії.".