Пережила навіть ураган у Харкові: комунальники створили нову зону в етностилі
Фото: ХМР
Про те, що в Харкові працівники КП “Харківблагоустрій” створили декоративну зону, передають у пресслужбі мерії.
Вона розташована на прибудинковій території в Немишлянському районі міста.
“Композиція виконана в українському етностилі. Всі декоративні конструкції були виготовлені вручну”, – зазначили у міськраді.
На підприємстві акцентували: жоден елемент конструкції не постраждав під час нещодавнього урагану у Харкові.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: декорации, коммунальщики, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 11:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що в Харкові працівники КП “Харківблагоустрій” створили декоративну зону, передають у пресслужбі мерії.".