Пережила даже ураган в Харькове: коммунальщики создали новую зону в этностиле

О том, что в Харькове работники КП «Харьковблагоустройство» создали декоративную зону, передают в пресс-службе мэрии.

Она расположена на придомовой территории в Немышлянском районе города.

«Композиция выполнена в украинском этностиле. Все декоративные конструкции были изготовлены вручную», – отметили в горсовете.

На предприятии акцентировали: ни один элемент конструкции не пострадал во время недавнего урагана в Харькове.