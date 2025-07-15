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Пережила даже ураган в Харькове: коммунальщики создали новую зону в этностиле

Общество 11:50   15.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пережила даже ураган в Харькове: коммунальщики создали новую зону в этностиле Фото: ХГС

О том, что в Харькове работники КП «Харьковблагоустройство» создали декоративную зону, передают в пресс-службе мэрии.

Она расположена на придомовой территории в Немышлянском районе города.

Фото: ХГС

«Композиция выполнена в украинском этностиле. Все декоративные конструкции были изготовлены вручную», – отметили в горсовете.

Фото: ХГС

На предприятии акцентировали: ни один элемент конструкции не пострадал во время недавнего урагана в Харькове.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 11:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харькове работники КП «Харьковблагоустройство» создали декоративную зону, передают в пресс-службе мэрии.".