Пережила даже ураган в Харькове: коммунальщики создали новую зону в этностиле
Фото: ХГС
О том, что в Харькове работники КП «Харьковблагоустройство» создали декоративную зону, передают в пресс-службе мэрии.
Она расположена на придомовой территории в Немышлянском районе города.
«Композиция выполнена в украинском этностиле. Все декоративные конструкции были изготовлены вручную», – отметили в горсовете.
На предприятии акцентировали: ни один элемент конструкции не пострадал во время недавнего урагана в Харькове.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: декорации, коммунальщики, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 11:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харькове работники КП «Харьковблагоустройство» создали декоративную зону, передают в пресс-службе мэрии.".