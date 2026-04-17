Сегодня 17 апреля 2026: какой праздник и день в истории

17 апреля в Украине — День пожарной охраны. В этот день 1607 года в духовный сан рукоположили будущего кардинала Ришелье. В 1847-м арестовали Тараса Шевченко. В 1875-м возникла бильярдная игра «снукер». В 1945-м американские спецслужбы обнаружили и изъяли 1100 тонн урановой руды в немецком Штасфурте, чтобы та не досталась СССР. В 1964-м отчаянная домохозяйка Джерри Мокк стала первой женщиной, которая сама облетела вокруг земли за штурвалом самолета. В 2022-м в Харьковской области ВСУ освободили Базалеевку и Лебяжье. В 2024-м россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, в результате чего погибли 18 человек.

Праздники и памятные даты 17 апреля

17 апреля в Украине — День пожарной охраны

В мире – Всемирный день борьбы с гемофилией.

Также сегодня: День летучей мыши, День травника, Международный день поэзии хайку, Международный день мастерства важных разговоров, Всемирный день мальбека (это сорт винограда, который является визитной карточкой аргентинских вин в мире), Международный день Ford Mustang.

17 апреля в истории

17 апреля 1607 года в духовный сан посвятили 21-летнего Армана Жана дю Плесси де Ришелье. Подробнее.

17 апреля 1847 года при въезде в Киев арестовали Тараса Шевченко. Подробнее.

17 апреля 1875 года считается тем днем, когда британский полковник Невилл Чемберлен изобрел бильярдную игру «снукер». Подробнее.

17 апреля 1945 года подразделение миссии «Алсос» под руководством подполковника армии США Бориса Пэша обнаружило около 1100 тонн урановой руды в немецком Штасфурте.

Это произошло на территории, которая вскоре должна была перейти под контроль Красной армии. Союзники стремились успеть вывезти стратегические материалы раньше, чем к ним могу получить доступ советские войска.

Миссия «Алсос» была создана в рамках Манхэттенского проекта для поиска немецких ядерных разработок, материалов и ученых. В конце войны ее задачи фактически расширились — речь шла не только об оценке программы нацистской Германии, но и о недопущении попадания этих ресурсов в СССР.

В последующие недели союзники в рамках этой же миссии также задержали ряд ведущих немецких физиков, в частности, Вернера Гейзенберга и Отто Гана.

17 апреля 1964 года в аэропорту Колумбуса приземлился самолет отчаянной домохозяйки Джеральдин Мок. Она стала первой женщиной, облетевшей наедине вокруг Земного шара. Подробнее.

17 апреля 2022 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об освобождении двух населенных пунктов Харьковской области – Базалеевки и Лебяжьего. А также о том, что ВСУ зашли в Кутузовку.

17 апреля 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по Чернигову, использовав три ракеты «Искандер». Подробнее.

Церковный праздник 17 апреля

25 апреля — Светлая пятница, иконы Божией Матери «Живоносный источник». В этот день чтят память священномученика Симеона, епископа Персидского, и с ним мучеников Авделая и Анании пресвитеров, Хусдазада (Усфазана) евнуха, Фусика, Азата, мученицы Аскитреи и иных многих. Подробнее.

Народные приметы

Если 17 апреля гремит гром, то в этом году будет богатый урожай пшеницы.

Если погода пасмурная, то остаток апреля будет пасмурным и холодным.

Если день теплый, а ночь холодная, то скоро погода улучшится.

Град 17 апреля предвещает грозовое лето.

Что нельзя делать 17 апреля

В Светлую седмицу нельзя поститься, в том числе — в пятницу, хотя это традиционный день поста у христиан.

Нельзя ссориться и спорить.

Нельзя тяжело физически трудиться и работать на огороде.

Нельзя заниматься рукоделием: шить и вышивать.