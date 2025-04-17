Сегодня 17 апреля: какой день в истории

Сегодня — Чистый четверг. 17 апреля год назад россияне нанесли по Чернигову ракетный удар, в результате которого погибли 18 человек. В 2022-м в Харьковской области ВСУ освободили Базалеевку и Лебяжье. В 1964-м отчаянная домохозяйка Джерри Мокк стала первой женщиной, которая сама облетела вокруг земли за штурвалом самолета. В 1875-м возникла бильярдная игра «снукер». В 1847-м арестовали Тараса Шевченко. В 1607-м в духовный сан рукоположили будущего кардинала Ришелье.

Праздники и памятные даты 17 апреля

17 апреля – Чистый четверг.

В Украине – День пожарной охраны.

В мире – Всемирный день борьбы с гемофилией.

Также сегодня: День летучей мыши, Международный день торта-пиццы (отмечают в третий четверг апреля), Международный день мастерства важных разговоров, Международный день поэзии хайку, День травника.

17 апреля в истории

17 апреля 1607 года в духовный сан посвятили 21-летнего Армана Жана дю Плесси де Ришелье. Подробнее.

17 апреля 1847 года при въезде в Киев арестовали Тараса Шевченко. Подробнее.

17 апреля 1875 года считается тем днем, когда британский полковник Невилл Чемберлен изобрел бильярдную игру «снукер». Подробнее.

17 апреля 1964 года в аэропорту Колумбуса приземлился самолет отчаянной домохозяйки Джеральдин Мок. Она стала первой женщиной, облетевшей наедине вокруг Земного шара. Подробнее.

17 апреля 2022 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об освобождении двух населенных пунктов Харьковской области – Базалеевки и Лебяжьего. А также о том, что ВСУ зашли в Кутузовку.

17 апреля 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по Чернигову, использовав три ракеты «Искандер». Взрывы раздались около девяти утра.

«Это не центральная часть города, но это густонаселенный микрорайон. Прямое попадание в здание социальной инфраструктуры, восьмиэтажное здание. Зрительно, разрушены элементы этажей – с третьего по шестой этаж, и пристройки к нему. Повреждены рядом находящиеся здания, повреждены многие автомобили в этом районе. Это густонаселенный район, перекресток двух больших улиц, поэтому здесь было много и транспорта в это время», – сообщал тогда и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.

Здание, по которому ударили ракеты, обрушилось. Также взрывная волна и осколки повредили многоэтажки вокруг, больницу и высшее учебное заведение. По данным МВД, погибли 18 человек, еще 78 – пострадали. Разбор завалов здания длился больше суток.

Церковный праздник 17 апреля

17 апреля – Великий четверг, Воспоминание Тайной вечери. В этот день чтят память священномученика Симеона, епископа Персидского, и с ним мучеников Авделая и Анании пресвитеров, Хусдазада (Усфазана) евнуха, Фусика, Азата, мученицы Аскитреи и иных многих. Подробнее.

Народные приметы

Если 17 апреля гремит гром, то в этом году будет богатый урожай пшеницы.

Если погода пасмурная, то остаток апреля будет пасмурным и холодным.

Если день теплый, а ночь холодная, то скоро погода улучшится.

Град 17 апреля предвещает грозовое лето.

Что нельзя делать 17 апреля

Нельзя обижаться, ссориться, злиться.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом (повседневными делами можно).

Нельзя праздновать, веселиться и нарушать пост.