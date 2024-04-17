Ракетный удар по Чернигову: уже 10 погибших и более 20 раненых
Ракеты утром прилетели по густонаселенному району. Удар был по зданию социальной инфраструктуры, сообщил и.о. мэра Чернигова Александр Ломако. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о 10 погибших.
«В настоящее время идет спасательно-поисковая операция. Сейчас уже можно говорить о девяти погибших и более 20 раненых», — сказал Чаус в эфире нацмарафона начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Следом президент Украины Владимир Зеленский сообщил: погибших уже 10.
Взрывы в Чернигове раздались около девяти утра.
«Это не центральная часть города, но это густонаселенный микрорайон. Прямое попадание в здание социальной инфраструктуры, восьмиэтажное здание. Зрительно, разрушены элементы этажей – с третьего по шестой этаж, и пристройки к нему. Повреждены рядом находящиеся здания, повреждены многие автомобили в этом районе. Это густонаселенный район, перекресток двух больших улиц, поэтому здесь было много и транспорта в это время», — отметил в нацмарафоне и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.
Он сообщил, что все коммуникации в пострадавших зданиях отключили, в целом на электроснабжении города «прилет» не сказался, так как удар не был нацелен на объекты энергетики.
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«Сейчас главная задача – это поисковая операция. Жертвы, пострадавшие. Максимально быстро оказать людям всем помощь психологическую и, к сожалению, физическую, потому что здесь достаточно много разрушений в этом районе, и я думаю, что работы еще много», — отметил Ломако.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: загиблі, ломако, погибшие, поранені, ракетний удар, Чаус, чернигов;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 11:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракеты утром прилетели по густонаселенному району. Удар был по зданию социальной инфраструктуры, сообщил и.о. мэра Чернигова Александр Ломако. Начальник ОВА Вячеслав Чаус проинформировал о девяти погибших".