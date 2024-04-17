Ракетный удар по Чернигову: уже 10 погибших и более 20 раненых

Ракеты утром прилетели по густонаселенному району. Удар был по зданию социальной инфраструктуры, сообщил и.о. мэра Чернигова Александр Ломако. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о 10 погибших.

«В настоящее время идет спасательно-поисковая операция. Сейчас уже можно говорить о девяти погибших и более 20 раненых», — сказал Чаус в эфире нацмарафона начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Следом президент Украины Владимир Зеленский сообщил: погибших уже 10.

Взрывы в Чернигове раздались около девяти утра.

«Это не центральная часть города, но это густонаселенный микрорайон. Прямое попадание в здание социальной инфраструктуры, восьмиэтажное здание. Зрительно, разрушены элементы этажей – с третьего по шестой этаж, и пристройки к нему. Повреждены рядом находящиеся здания, повреждены многие автомобили в этом районе. Это густонаселенный район, перекресток двух больших улиц, поэтому здесь было много и транспорта в это время», — отметил в нацмарафоне и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.

Он сообщил, что все коммуникации в пострадавших зданиях отключили, в целом на электроснабжении города «прилет» не сказался, так как удар не был нацелен на объекты энергетики.

«Сейчас главная задача – это поисковая операция. Жертвы, пострадавшие. Максимально быстро оказать людям всем помощь психологическую и, к сожалению, физическую, потому что здесь достаточно много разрушений в этом районе, и я думаю, что работы еще много», — отметил Ломако.