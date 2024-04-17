РФ ударила тремя ракетами по центру Чернигова: есть погибшие и много раненых

Во время утренней воздушной тревоги армия РФ нанесла удары по Чернигову. Начальник местной ОВА Вячеслав Чаус заявил о погибших и раненых.

«Враг нанес три ракетных удара почти по центру города. Есть погибшие гражданские, много раненых. Сейчас работают спасатели, работают наши медики, оказывая необходимую помощь», — сообщил Чаус.

Он отметил, что в области уже создали штаб для оказания помощи пострадавшим. Подробная информация будет позже.

Также около 9:30 появилась информация о взрывах в Одессе. Начальник местной ОВА Олег Кипер призвал жителей города и региона быть в укрытиях.

В Харькове также объявили воздушную тревогу — с 09:34. Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.