РФ ударила тремя ракетами по центру Чернигова: есть погибшие и много раненых
Фото: Вадим Беликов
Во время утренней воздушной тревоги армия РФ нанесла удары по Чернигову. Начальник местной ОВА Вячеслав Чаус заявил о погибших и раненых.
«Враг нанес три ракетных удара почти по центру города. Есть погибшие гражданские, много раненых. Сейчас работают спасатели, работают наши медики, оказывая необходимую помощь», — сообщил Чаус.
Он отметил, что в области уже создали штаб для оказания помощи пострадавшим. Подробная информация будет позже.
Также около 9:30 появилась информация о взрывах в Одессе. Начальник местной ОВА Олег Кипер призвал жителей города и региона быть в укрытиях.
В Харькове также объявили воздушную тревогу — с 09:34. Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: ВС ВСУ, загиблі, Одесса, Олег Кипер, погибшие, поранені, ракети, Чаус, чернигов;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 09:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время утренней воздушной тревоги армия РФ нанесла удары по Чернигову. Начальник местной ОВА Вячеслав Чаус заявил о погибших и раненых".