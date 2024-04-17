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РФ ударила тремя ракетами по центру Чернигова: есть погибшие и много раненых

Происшествия 09:45   17.04.2024
Оксана Горун
РФ ударила тремя ракетами по центру Чернигова: есть погибшие и много раненых Фото: Вадим Беликов

Во время утренней воздушной тревоги армия РФ нанесла удары по Чернигову. Начальник местной ОВА Вячеслав Чаус заявил о погибших и раненых.

«Враг нанес три ракетных удара почти по центру города. Есть погибшие гражданские, много раненых. Сейчас работают спасатели, работают наши медики, оказывая необходимую помощь», — сообщил Чаус.

Он отметил, что в области уже создали штаб для оказания помощи пострадавшим. Подробная информация будет позже.

Также около 9:30 появилась информация о взрывах в Одессе. Начальник местной ОВА Олег Кипер призвал жителей города и региона быть в укрытиях.

В Харькове также объявили воздушную тревогу — с 09:34. Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 09:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время утренней воздушной тревоги армия РФ нанесла удары по Чернигову. Начальник местной ОВА Вячеслав Чаус заявил о погибших и раненых".