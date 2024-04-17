Сегодня 17 апреля: какой праздник и день в истории

17 апреля 1607 года в духовный сан посвятили будущего кардинала Ришелье. В 1847-м арестовали Тараса Шевченко. В 1875-м возникла бильярдная игра «снукер». В 1964-м отчаянная домохозяйка Джерри Мок стала первой женщиной, которая сама облетела вокруг земли за штурвалом самолета. В 2022-м в Харьковской области ВСУ освободили Базалеевку и Лебяжье.

Праздники и памятные даты 17 апреля

17 апреля в Украине – День пожарной охраны.

В мире: Всемирный день борьбы с гемофилией, Международный день кофе (День эспрессо), Международный день поэзии хайку, День летучей мыши.

17 апреля в истории

17 апреля 1607 года в духовный сан посвятили 21-летнего Армана Жана дю Плесси де Ришелье. Подробнее.

17 апреля 1847 года при въезде в Киев арестовали Тараса Шевченко. Подробнее.

17 апреля 1875 года считается тем днем, когда британский полковник Невилл Чемберлен изобрел бильярдную игру «снукер».

Случилось это в Индии в городе Джабалпуре, где Чемберлен служил в составе колониальных войск. В сезоны дождей британцы проводили дни за бильярдным столом. Игра была очень популярна, однако приедалась. Кроме желания разнообразить ее, Чемберлен хотел еще предоставить тем, кто играл на деньги, более широкий диапазон для ставок и проигрышей. За основу он взял так называемый «черный пул» («black pool»). В этой игре игрок мог попробовать после каждого забивания «своего» шара в лузу, забить черный. В случае если это удавалось, все соперники выплачивали ему бонусные суммы.

Чемберлен решил, что одного черного шара мало, и добавил цветные. В начале его версии игры были 15 красных шаров, а также желтый, зеленый, розовый и черный (со временем добавили еще синий и коричневый). Каждый из шаров автор идеи выставил на определенные позиции, которые специально отметил. Забивать их нужно было, чередуя с красными. И каждый приносил разное количество очков. Конечно, до действующих сейчас правил снукера было еще далеко. Почему игру назвали именно так, Чемберлен объяснил в 1938 году в разговоре с писателем Комптоном Маккензи. Полковник вспомнил, что слово «принес» младший офицер, который проходил обучение в Королевской военной академии. Он рассказал побратимам, что кадетов первого года обучения в академии называли «снукерами» — начинающими, которые имели самый низкий статус из всех возможных. Слово подразумевало: человек, который еще ничего не умеет.

«Термин для меня был новый. Но вскоре мне представилась возможность им воспользоваться, когда кто-то в нашем отряде умудрился не забить элементарный шар, находившийся у угловой лузы. Я ему тогда и сказал, «ну ты просто обычный снукер», — вспоминал Чемберлен. — Мне пришлось объяснять компании значение слова. А чтобы утешить виновника, я сказал, что, в общем, мы все снукеры в игре, так что было бы резонно так и назвать игру – «снукер». Предложение встретили с энтузиазмом, и игру с того момента до сих пор называют снукером».

Из индийских колоний вместе с британскими военными, получавшими новые назначения в другие части мира, распространялась и новая игра. Она постепенно приобретала популярность. Но Бильярдная ассоциация отказывалась признать снукер отдельным видом спорта до 1900 года. Тогда его правила все же официально опубликовали. После 1930-х этот вид бильярда успешно «обошел» по популярности классический – по крайней мере, среди профессиональных игроков. Известности ему придали и телетрансляции соревнований. Базовые правила снукера расширились с момента создания, но радикально не изменились. На столе располагают пирамиду из 15 красных шаров, а отдельно, на определенных позициях, – еще шесть цветных. Бьют белым шаром. Игроки должны забивать поочередно красный и цветной шары — пока красные не закончатся (цветные возвращают на позиции после забивания). Каждый из шаров приносит определенное количество баллов («самый дорогой» — черный, 7 баллов). Серия, в которой игрок забивает поочередно исключительно красные и черные шары (а в конце по старшинству все цветные), становится максимальной. Так можно набрать 147 очков без «свободного шара» или 155 – со «свободным шаром».

17 апреля 1964 года в аэропорту Колумбуса приземлился самолет отчаянной домохозяйки Джеральдин Мок. Она стала первой женщиной, облетевшей наедине вокруг Земного шара. Подробнее.

17 апреля 2022 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об освобождении двух населенных пунктов Харьковской области – Базалеевки и Лебяжьего. А также о том, что ВСУ зашли в Кутузовку.

Церковный праздник 17 апреля

17 апреля чтят память священномученика Симеона, епископа Персидского, и с ним мучеников Авделая и Анании пресвитеров, Хусдазада (Усфазана) евнуха, Фусика, Азата, мученицы Аскитреи и иных многих. Священномученик Симеон пострадал во время гонений на христиан, организованных персидским царем Сапором Вторым. Святого привели на суд в железных кандалах вместе с двумя пресвитерами-мучениками Авделаем и Ананием. Их уговаривали отречься от Христа, а затем угрожали и перешли к пыткам. Симеон к тому времени уже был глубоким старцем – ему было около 120 лет. Однако он выдержал все пытки и не отказался от своей веры. За это впоследствии Симеона распяли. Казнили и других мучеников. Кровавые расправы с христианами продолжались в течение недели. За это время мученическую смерть приняли более тысячи верующих.

Народные приметы

Если 17 апреля гремит гром, то в этом году будет богатый урожай пшеницы.

Если погода пасмурная, то остаток апреля будет пасмурным и холодным.

Если день теплый, а ночь холодная, то скоро погода улучшится.

Град 17 апреля предвещает грозовое лето.

Что нельзя делать 17 апреля

Нельзя печь хлеб.

Нельзя приносить домой и оставлять на ночь сирень.

Нельзя никому рассказывать свои сны.

Нельзя одевать черную одежду или такую, в которой человек был во время какого-то несчастья.