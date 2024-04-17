Сьогодні 17 квітня: яке свято та день в історії

17 квітня 1607 року в духовний сан висвятили майбутнього кардинала Рішельє. У 1847-му заарештували Тараса Шевченка. У 1875-му виникла більярдна гра “снукер”. У 1964-му відчайдушна домогосподарка Джеррі Мок стала першою жінкою, яка сама облетіла навколо землі за штурвалом літака. У 2022-му на Харківщині ЗСУ звільнили Базаліївку та Леб’яже.

Свята та пам’ятні дати 17 квітня

17 квітня в Україні – День пожежної охорони

У світі: Всесвітній день боротьби з гемофілією, Міжнародний день кави (День еспресо), Міжнародний день поезії хайку, День кажана.

17 квітня в історії

17 квітня 1607 року в духовний сан висвятили 21-річного Армана-Жана дю Плесі де Рішельє. Детальніше.

17 квітня 1847 року під час в’їзду до Києва заарештували Тараса Шевченка. Детальніше.

17 квітня 1875 року вважають тим днем, коли британський полковник Невілл Чемберлен винайшов більярдну гру “снукер”.

Сталося це в Індії у місті Джабалпурі, де Чемберлен служив у складі колоніальних військ. У сезони дощів британці проводили дні за більярдним столом. Гра була дуже популярна, проте приїдалася. Крім бажання урізноманітнити її, Чемберлен хотів ще надати тим, хто грав на гроші, ширший діапазон ставок і програшів. За основу він узяв так званий “чорний пул” (“black pool”). У цій грі гравець міг спробувати після кожного забивання своєї кулі в лузу, забити чорний. Якщо це вдавалося, всі конкуренти виплачували йому бонусні суми.

Чемберлен вирішив, що однієї чорної кулі замало, й додав кольорові. На початку в його версії гри були 15 червоних куль, а також жовта, зелена, рожева та чорна (з часом додали ще синю та коричневу). Кожну з куль автор ідеї виставив на певні позиції, які спеціально позначив. Забивати їх треба було, чергуючи з червоними. І кожна приносила різну кількість очок. Звичайно, до чинних правил снукера було ще далеко. Чому гру назвали саме так, Чемберлен пояснив у 1938 році в розмові з письменником Комптоном Маккензі. Полковник згадав, що слово “приніс” молодший офіцер, який проходив навчання у Королівській військовій академії. Він розповів побратимам, що кадетів першого року навчання в академії називали “снукерами” – початківцями, які мали найнижчий статус з усіх можливих. Слово мало сенс: людина, яка ще нічого не вміє.

“Термін для мене був новий. Але незабаром мені представилася можливість ним скористатися, коли хтось у нашому загоні зумів не забити елементарну кулю, що знаходилася біля кутової лузи. Я йому тоді й сказав, “ну ти просто звичайний снукер”, – згадував Чемберлен. – Мені довелося пояснювати компанії значення слова. А щоб втішити винуватця, сказав, що, загалом, ми всі снукера у грі, тож було б резонно так і назвати гру – “снукер”. Пропозиція була зустрінута ентузіазмом, і гру з того моменту й досі називають снукером”.

З індійських колоній разом з британськими військовими, які отримували нові призначення до інших частин світу, поширювалася й нова гра. Вона поступово набувала популярності. Але Більярдна асоціація відмовлялася визнати снукер окремим видом спорту до 1900 року. Тоді його правила все ж таки офіційно опублікували. Після 1930-х цей вид більярду успішно “обійшов” за популярністю класичний – принаймні серед професійних гравців. Популярності йому надали також телетрансляції змагань. Базові правила снукера розширилися з моменту створення, але радикально не змінилися. На столі розташовують піраміду з 15 червоних куль, а окремо, на певних позиціях, – ще шість кольорових. Б’ють білою кулею. Гравці повинні забивати почергово червону та кольорову кулі – поки червоні не закінчаться (кольорові повертають на позиції після забивання). Кожна з куль приносить певну кількість балів (“найдорожча” – чорна, 7 балів). Серія, в якій гравець забиває почергово виключно червоні та чорні кулі (а наприкінці за старшинством усі кольорові), стає максимальною. Так можна набрати 147 очок без “вільної кулі” або 155 – зі “вільною кулею”.

17 квітня 1964 року в аеропорту Колумбуса приземлився літак відчайдушної домогосподарки Джеральдін Мок. Вона стала першою жінкою, що облетіла наодинці навколо Земної кулі. Детальніше.

17 квітня 2022 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про звільнення двох населених пунктів Харківської області – Базаліївки та Леб’яжого. А також про те, що ЗСУ зайшли до Кутузівки.

Церковне свято 17 квітня

17 квітня вшановують пам’ять священномученика Симеона, єпископа Персидського, і з ним мучеників Авделая й Ананії, пресвітерів, Хусдазата (Усфазана), євнуха, Фусика, Азата, мучениці Аскитреї та інших багатьох. Священномученик Симеон постраждав під час гонінь на християн, які організував перський цар Сапор Другий. Святого привели на суд у залізних кайданах разом із двома пресвітерами-мучениками Авделаєм і Ананієм. Їх умовляли зректися Христа, а потім погрожували та перейшли до катувань. Симеон на той час уже був глибоким старцем – йому було близько 120 років. Проте він витримав усі тортури та не відмовився від своєї віри. За це згодом Симеона розіп’яли. Стратили й інших мучеників. Загалом криваві розправи з християнами тривали протягом тижня. За це мученицьку смерть прийняли понад тисяча вірян.

Народні прикмети

Якщо 17 квітня гримить грім, то в цьому році буде багатий врожай пшениці.

Якщо погода похмура, то залишок квітня буде похмурим і холодним.

Якщо день теплий, а ніч холодна – погода поліпшиться.

Град 17 квітня віщує грозове літо.

Що не можна робити 17 квітня

Не можна пекти хліб.

Не можна приносити додому та залишати на ніч бузок.

Не можна нікому розповідати свої сни.

Не можна вдягати чорний одяг чи такий, у якому людина була під час якогось нещастя.