Специализированные машины от Германии получил Харьков

7 специализированных автомобилей из Германии распределили между Лозовской, Балаклейской и Шевченковской громадами и Изюмской районной военной администрацией, сообщает ХОВА.

«Для прифронтовых и пострадавших от обстрелов территорий специализированный транспорт нужен не только для логистики, но и для безопасности. Техника усилит возможности коммунальных предприятий и будет использоваться при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», — пояснил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также транспорт передали Департаменту гражданской защиты ХОВА для организации мобильных штабов.

Помощь поступила в рамках сотрудничества между ХОВА, правительством Германии, Посольством ФРГ в Украине и Федеральным агентством по технической помощи. Эти автомобили совместно купили ЕС через Инструмент внешней политики ЕС (FPI) и Германию.