Специализированные машины от Германии получил Харьков
7 специализированных автомобилей из Германии распределили между Лозовской, Балаклейской и Шевченковской громадами и Изюмской районной военной администрацией, сообщает ХОВА.
«Для прифронтовых и пострадавших от обстрелов территорий специализированный транспорт нужен не только для логистики, но и для безопасности. Техника усилит возможности коммунальных предприятий и будет использоваться при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», — пояснил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Также транспорт передали Департаменту гражданской защиты ХОВА для организации мобильных штабов.
Помощь поступила в рамках сотрудничества между ХОВА, правительством Германии, Посольством ФРГ в Украине и Федеральным агентством по технической помощи. Эти автомобили совместно купили ЕС через Инструмент внешней политики ЕС (FPI) и Германию.
Читайте також: Ряд домов в Харькове останется без газа в среду: адреса
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: германия, гуманітарна допомога, гуманитарная помощь, транспорт, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Специализированные машины от Германии получил Харьков», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 19:35;