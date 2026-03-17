Специализированные машины от Германии получил Харьков

Общество 19:35   17.03.2026
Оксана Якушко
7 специализированных автомобилей из Германии распределили между Лозовской, Балаклейской и Шевченковской громадами и Изюмской районной военной администрацией, сообщает ХОВА.

«Для прифронтовых и пострадавших от обстрелов территорий специализированный транспорт нужен не только для логистики, но и для безопасности. Техника усилит возможности коммунальных предприятий и будет использоваться при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», — пояснил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также транспорт передали Департаменту гражданской защиты ХОВА для организации мобильных штабов.

Помощь поступила в рамках сотрудничества между ХОВА, правительством Германии, Посольством ФРГ в Украине и Федеральным агентством по технической помощи. Эти автомобили совместно купили ЕС через Инструмент внешней политики ЕС (FPI) и Германию.

Читайте також: Ряд домов в Харькове останется без газа в среду: адреса

Ряд домов в Харькове останется без газа в среду: адреса
Ряд домов в Харькове останется без газа в среду: адреса
17.03.2026, 13:14
Новости Харькова — главное 17 марта: что с ценами, приговор наводчику
Новости Харькова — главное 17 марта: что с ценами, приговор наводчику
17.03.2026, 16:48
Наводил удары по Харькову: безработный горожанин проведет в тюрьме 15 лет
Наводил удары по Харькову: безработный горожанин проведет в тюрьме 15 лет
17.03.2026, 16:00
Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов
Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов
16.03.2026, 12:37
На час опаздывает поезд из Харькова, изменился маршрут на Змиев
На час опаздывает поезд из Харькова, изменился маршрут на Змиев
17.03.2026, 18:50
Небольшие осадки и туман. Прогноз погоды на 18 марта в Харькове и области
Небольшие осадки и туман. Прогноз погоды на 18 марта в Харькове и области
17.03.2026, 19:56

Новости по теме:

21.02.2026
Сегодня 21 февраля 2026: какой праздник и день в истории
27.11.2025
Из Харькова в Германию с одной пересадкой: УЗ запускает новый маршрут
22.10.2025
Новое укрытие для школьников обустроили в Харькове за счет Германии
19.10.2025
Против выплат пособий украинцам выступило большинство жителей Германии — опрос
17.10.2025
Сегодня 17 октября 2025: какой праздник и день в истории


