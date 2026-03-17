Спеціалізовані машини від Німеччини отримав Харків
7 спеціалізованих автомобілів з Німеччини розподілили між Лозівською, Балаклійською та Шевченківською громадами й Ізюмською районною військовою адміністрацією, повідомляє ХОВА.
«Для прифронтових і постраждалих від обстрілів територій спеціалізований транспорт — це питання не лише логістики, але і безпеки. Техніка посилить спроможності комунальних підприємств і використовуватиметься під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», – пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Також транспорт передали Департаменту цивільного захисту ХОВА для організації мобільних штабів.
Допомога надійшла в межах співпраці між ХОВА, Урядом Німеччини, Посольством ФРН в Україні та Федеральним агентством з технічної допомоги.
Ці автомобілі спільно купили ЄС через Інструмент зовнішньої політики ЄС (FPI) та Німеччиною.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гуманітарна допомога, німеччина, транспорт, хова;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 19:35;