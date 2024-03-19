Взули харківських комунальників: співробітники КП отримали 1814 пар взуття
Фото: КП “Харківблагоустрій”
КП Харківблагоустрій” отримало незвичайну “гуманітарку” – цілу вантажівку гумових чобіт від організації “Благодійний фонд “Долоньки миру”.
Комунальники отримали 1814 пар взуття різного розміру.
“Наші працівники наполегливо й старанно працюють у будь-яку погоду, щоб забезпечити належний санітарний стан прибудинкових територій, оперативно ліквідовують наслідки ворожих обстрілів Харкова. І завдяки такій допомозі наші люди будуть забезпечені якісним та зручним взуттям, особливо зараз, у весняний період, коли погода мінлива та дощова”, – прокоментував директор КП ”Харківблагоустрій” Валерій Білокудря.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гуманітарна допомога, КП «Харьковблагоустройство», новини Харкова, обувь, резиновые;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 09:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП Харківблагоустрій” отримало незвичайну “гуманітарку” – цілу вантажівку гумових чобіт від організації “Благодійний фонд “Долоньки миру”".