Взули харківських комунальників: співробітники КП отримали 1814 пар взуття

КП Харківблагоустрій” отримало незвичайну “гуманітарку” – цілу вантажівку гумових чобіт від організації “Благодійний фонд “Долоньки миру”.

Комунальники отримали 1814 пар взуття різного розміру.

“Наші працівники наполегливо й старанно працюють у будь-яку погоду, щоб забезпечити належний санітарний стан прибудинкових територій, оперативно ліквідовують наслідки ворожих обстрілів Харкова. І завдяки такій допомозі наші люди будуть забезпечені якісним та зручним взуттям, особливо зараз, у весняний період, коли погода мінлива та дощова”, – прокоментував директор КП ”Харківблагоустрій” Валерій Білокудря.