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Взули харківських комунальників: співробітники КП отримали 1814 пар взуття

Суспільство 09:46   19.03.2024
Оксана Горун
Взули харківських комунальників: співробітники КП отримали 1814 пар взуття Фото: КП “Харківблагоустрій”

КП Харківблагоустрій” отримало незвичайну “гуманітарку” – цілу вантажівку гумових чобіт від організації “Благодійний фонд “Долоньки миру”.

Комунальники отримали 1814 пар взуття різного розміру.

“Наші працівники наполегливо й старанно працюють у будь-яку погоду, щоб забезпечити належний санітарний стан прибудинкових територій, оперативно ліквідовують наслідки ворожих обстрілів Харкова. І завдяки такій допомозі наші люди будуть забезпечені якісним та зручним взуттям, особливо зараз, у весняний період, коли погода мінлива та дощова”, – прокоментував директор КП ”Харківблагоустрій” Валерій Білокудря.

гуманітарна допомога
Фото: КП “Харківблагоустрій”

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гумові чоботи отримали двірники у Харкові
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 09:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП Харківблагоустрій” отримало незвичайну “гуманітарку” – цілу вантажівку гумових чобіт від організації “Благодійний фонд “Долоньки миру”".