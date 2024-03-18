Озеленювачам Харкова обладнають місця для обіду та відпочинку
У СКП “Харківзеленбуд” повідомили про плани оновити матеріально-технічну базу та покращити умови праці для працівників, які займаються красою Харкова.
“СКП планує збільшити кількість засобів малої механізації, призначених для косіння трави. За словами директора підприємства Дмитра Поздєєва, це значно полегшить роботу комунальників, які доглядають за газонами. Крім того, деякі філії “Харківзеленбуду” потребують покращення побутових умов. Зокрема, йдеться про облаштування місць для обіду та відпочинку, встановлення сушарок для одягу та взуття, що особливо актуально в сезон снігопадів“, — повідомила пресслужба Харківської міськради.
Раніше Поздєєв заявив, що у 2024 році в Харкові висадять 1,7 млн квітів. З них 1,2 млн вирощують у теплицях самого “Зеленбуду”. Решту – докуплять. З метою економії на клумбах висадять на 700-800 тисяч квітів менше, ніж до повномасштабної війни.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мерія, новини Харкова, поздеев, СКП "Харьковзеленстрой";
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 10:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У СКП “Харківзеленбуд” повідомили про плани оновити матеріально-технічну базу та покращити умови праці для працівників, які займаються красою Харкова".