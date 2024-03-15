На квіти для клумб у зруйнованому Ізюмі виділили 656 тис. грн

Комунальне підприємство “Благоустрій міста Ізюма” оголосило, що закупить квіти на 656 тис. грн. Про це повідомило ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на дані системи публічних закупівель “ProZorro”.

“До 10 травня цього року планують придбати тисячі однорічних квітів та кілька видів багаторічників: 5000 петуній грандіфлора Бургунді, 2750 петуній сорту грандіфлора біла, 1680 петуній грандіфлора рожева, 200 петуній грандіфлора червона, 300 петуній грандіфлора блакитна, 4000 лимонного тагетеса, 1650 саджанців цинерарії, 300 червоної сальвії, 5000 коричневої альтернантери та 6000 зеленої альтернантери”, – повідомили про плани ізюмських озеленювачів у ХАЦ.

Загалом придбають 22 800 саджанців.

Раніше аналітичний центр “Обсерваторія демократії” поінформував про закупівлі для благоустрою, які провели та проводять в інших містах Харківської області. Так, у Лозовій за 5,5 млн грн планують озеленити територію громади та доглядати за насадженнями. А харківський Центральний парк в оголошених тендерах шукає постачальників декоративної кори дерев та мульчі на 550 тис. грн та 880 кг насіння газонної трави на 237,6 тис. грн.