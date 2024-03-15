На цветы для клумб в разрушенном Изюме выделили 656 тыс. грн — ХАЦ

Коммунальное предприятие «Благоустройство города Изюма» объявило, что закупит цветы на 656 тыс. грн. Об этом сообщило ГО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на данные системы публичных закупок «ProZorro».

«К 10 мая этого года планируют приобрести тысячи однолетних цветов и несколько видов многолетников: 5000 петуний грандифлора Бургунди, 2750 петуний сорта грандифлора белая, 1680 петуний грандифлора розовая, 200 петуний грандифлора красная, 300 петуний грандифлора голубая, 4000 лимонного тагетеса (бархатцев — Ред.), 1650 саженцев цинерарии, 300 красной сальвии, 5000 коричневой альтернантеры и 6000 зеленой альтернантеры», — сообщили о планах изюмских озеленителей в ХАЦ.

В целом приобретут 22 800 саженцев.

Ранее аналитический центр «Обсерватория демократии» информировал о закупках для благоустройства в других городах Харьковской области. Так в Лозовой за 5,5 млн грн планируют озеленить территорию громады и ухаживать за насаждениями. А харьковский Центральный парк в объявленных тендерах ищет поставщиков декоративной коры деревьев и мульчи на 550 тыс. грн и 880 кг семян газонной травы на 237,6 тыс. грн.