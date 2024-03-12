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«Не харьковчанин», — Терехов о противниках трат на цветы и уборку в войну

Общество 22:45   12.03.2024
Елена Нагорная
«Не харьковчанин», — Терехов о противниках трат на цветы и уборку в войну

Мэр Харькова Игорь Терехов высказался на тему целесообразности выделения средств на высадку цветов в городе и уборку улиц во время войны.

Видео выступления городского головы опубликовало издание «Харьков. Новости».

«Когда мне говорят: «Да зачем высаживать цветы?» Так вот я хочу вам сказать, зачем. Когда военные приезжают в Харьков, они говорят, что для них это глоток свежего воздуха. И это психологическая разгрузка людей. И харьковчан, в том числе. Или: «Зачем вы убираете город?» Ну давайте будем жить на свалке и будем друг другу говорить, что сейчас война, давайте ничего не убирать, ничего не тратить на это. Это невозможно. Это просто невозможно. Поэтому Харьков всегда был чистым, комфортным городом. Он будет оставаться таким, несмотря на высказывания определенных людей. Поэтому тот, кто так считает, тот на самом деле не харьковчанин», — сказал Терехов.

Видео: Харьков. Новости

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 22:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов высказался на тему целесообразности выделения средств на высадку цветов в городе и уборку улиц во время войны".