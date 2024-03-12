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Не харків’янин – Терехов про противників витрат на квіти й прибирання у війну

Суспільство 22:45   12.03.2024
Олена Нагорна
Не харків’янин – Терехов про противників витрат на квіти й прибирання у війну

Мер Харкова Ігор Терехов висловився на тему доцільності виділення коштів на висадку квітів у місті та прибирання вулиць під час війни.

Відео виступу міського голови опублікувало видання “Харків. Новини”.

“Коли мені кажуть: “Та навіщо висаджувати квіти?” Так от я хочу вам сказати, навіщо. Коли військові приїжджають до Харкова, вони кажуть, що для них це ковток свіжого повітря. І це психологічне розвантаження людей. І харків’ян, у тому числі. Або: “Навіщо ви прибираєте місто?” Ну давайте будемо жити на звалищі й будемо один одному казати, що зараз війна, давайте нічого не прибирати, нічого не витрачати на це. Це неможливо. Це просто неможливо. Тому Харків завжди був чистим, комфортним містом. Він буде залишатися таким, попри висловлювання певних людей. Тому той, хто так вважає, той насправді не харків’янин”, – сказав Терехов.

Відео: Харків. Новини

Читайте також: Квіти у Харкові: мерії пропонують висаджувати лише багаторічні

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 22:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов висловився на тему доцільності виділення коштів на висадку квітів у місті та прибирання вулиць під час війни".