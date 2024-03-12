Не харків’янин – Терехов про противників витрат на квіти й прибирання у війну
Мер Харкова Ігор Терехов висловився на тему доцільності виділення коштів на висадку квітів у місті та прибирання вулиць під час війни.
Відео виступу міського голови опублікувало видання “Харків. Новини”.
“Коли мені кажуть: “Та навіщо висаджувати квіти?” Так от я хочу вам сказати, навіщо. Коли військові приїжджають до Харкова, вони кажуть, що для них це ковток свіжого повітря. І це психологічне розвантаження людей. І харків’ян, у тому числі. Або: “Навіщо ви прибираєте місто?” Ну давайте будемо жити на звалищі й будемо один одному казати, що зараз війна, давайте нічого не прибирати, нічого не витрачати на це. Це неможливо. Це просто неможливо. Тому Харків завжди був чистим, комфортним містом. Він буде залишатися таким, попри висловлювання певних людей. Тому той, хто так вважає, той насправді не харків’янин”, – сказав Терехов.
Відео: Харків. Новини
Читайте також: Квіти у Харкові: мерії пропонують висаджувати лише багаторічні
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бюджет, війна, клумбы, терехов, уборка, улицы, цветы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Не харків’янин – Терехов про противників витрат на квіти й прибирання у війну»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 22:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов висловився на тему доцільності виділення коштів на висадку квітів у місті та прибирання вулиць під час війни".