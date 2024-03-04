Квіти у Харкові: мерії пропонують висаджувати лише багаторічні

У Харкові продовжується “боротьба за квіти”. Прихильники економії на красі під час війни та любителі прекрасного ведуть дискусії про те, чи потрібні клумби у місті, вже третій рік. Компромісний варіант висунув автор петиції на сайті мерії.

“Пропоную висаджувати у місті, міських парках, скверах і клумбах лише багаторічні квіти, рослини й кущі. Таке рішення мало б багато плюсів. Зокрема, висаджуючи багаторічні рослини, можна зменшити витрати на їхню заміну кожного року, що може призвести до значної економії коштів міського бюджету. Кожен рік у місті витрачається купа коштів на вирощування, висадку декілька разів за сезон та догляд за однорічними квітами. Набагато краще висаджувати багаторічні рослини один рік в одних місцях, наступного року в інших, що зробить місто ще зеленішим. За ними треба буде лише доглядати, а не купляти й висаджувати наново”, – пропонує харків’янин Михайло Тітаренко.

Він навіть запропонував варіанти дизайну для різних локацій у місті. Наприклад, зробити яскравими клумби у Центральному парку та більш монотонними та суворими композиції в саду Шевченка. А також – прибрати яскраве декоративне каміння з клумб.

Серед аргументів Тітаренка – не лише економія та дизайн, а й питання навколишнього середовища.

“Тільки багаторічні рослини здатні сформувати стале середовище. Саме вони сприяють підтримці стійкої популяції комах, які будуть протидіяти паразитам, бактерій, грибів й інших рослин. Для догляду за такими рослинами, використовується менша кількість хімічних добрив та пестицидів, адже багаторічні стійкіші до шкідників та хвороб, – пояснив харків’янин. – Використання багаторічних рослин у міських парках – це екологічно чистий, економічно вигідний та естетично приємний спосіб зробити Харків ще красивішим та комфортнішим для людей”.

Нагадаємо, щоб петицію розглянуло керівництво Харківської міськради, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів. Петицію про багаторічні рослини зареєстровано 3 березня.