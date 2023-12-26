У ХОВА обіцяють перевірити передноворічну закупівлю тюльпанів за 280 тис. грн
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов обіцяє перевірити доцільність нещодавньої закупівлі робіт із висадки цибулин тюльпанів на клумбах біля будівлі Держпрому у центрі Харкова на 280 тисяч гривень.
“Щодо квітів, я інформацію щодо цього отримую від вас вперше. Ми подивимося щодо тендерних процедур, які суми, яка доцільність“, – відповів Синєгубов.
Угода, укладена між КП “Держпром”, яке підпорядковується обласній раді, та ФОП Горбунов Олексій Михайлович була опублікована на порталі Prozorro 22 грудня. Згідно з інформацією щодо предмета закупівлі, висадити цибулини мають до 30 грудня 2023 року.
Як пише ГО “Харківський антикорупційний центр”, угоду підписали ще 11 грудня. ФОП Горбунов Олексій Михайлович постійно озеленює територію перед Держпромом, однак у порівнянні з груднем 2022 року вартість висадки цибулин тюльпанів зросла вдвічі – зі 116 до 280 тисяч гривень.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: госпром, синєгубов, тендер, тюльпаны, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 14:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов обіцяє перевірити доцільність нещодавньої закупівлі робіт із висадки цибулин тюльпанів на клумбах біля будівлі Держпрому у центрі Харкова на 280 тисяч гривень.".