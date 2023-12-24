Тюльпани за 280 тисяч гривень висадять у центрі Харкова до Нового року
Комунальне підприємство “Держпром”, яке підпорядковується Харківській обласній раді, уклало угоду на роботи з посадки цибулин тюльпанів на клумбах біля будівлі на майдані Свободи, 5 на 280 тисяч гривень.
Про це стало відомо з тендеру на сайті публічних закупівель Prozorro.
Згідно з інформацією про предмет закупівлі, висадити цибулини мають до 30 грудня 2023 року.
Як пише ГО “Харківський антикорупційний центр”, угоду з ФОП Горбунов Олексій Михайлович підписали ще 11 грудня, проте на сайт завантажили 22 грудня. Ця фірма постійно озеленює територію перед Держпромом, однак у порівнянні з груднем 2022 року вартість висадки цибулин тюльпанів зросла вдвічі – зі 116 до 280 тисяч гривень.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: госпром, луковицы, тендер, тюльпаны, Харків, цветы;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 10:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальне підприємство “Держпром”, яке підпорядковується Харківській обласній раді, уклало угоду на роботи з посадки цибулин тюльпанів на клумбах біля будівлі на майдані Свободи, 5 на 280 тисяч гривень.".