Тюльпаны за 280 тысяч гривен высадят в центре Харькова до Нового года
Коммунальное предприятие «Госпром», которое подчиняется Харьковскому областному совету, заключило соглашение на работы по посадке луковиц тюльпанов на клумбах возле здания на площади Свободы, 5 на 280 тысяч гривен.
Об этом стало известно из тендера на сайте публичных закупок Prozorro.
Согласно информации о предмете закупки, высадить луковицы должны до 30 декабря 2023 года.
Как пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр», соглашение с ФЛП Горбунов Алексей Михайлович подписали еще 11 декабря, однако на сайт загрузили 22 декабря. Эта фирма постоянно озеленяет территорию перед Госпромом, однако в сравнении с декабрем 2022 года стоимость высадки тюльпанов выросла вдвое — с 116 до 280 тысяч гривен.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: госпром, луковицы, тендер, тюльпаны, Харьков, цветы;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 10:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областное коммунальное производственно-эксплуатационное предприятие «Госпром» заключило соглашение на работы по посадке луковиц тюльпанов на клумбах возле здания на площади Свободы, 5 на 280 тысяч гривен.".