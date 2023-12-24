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Тюльпаны за 280 тысяч гривен высадят в центре Харькова до Нового года

Общество 10:09   24.12.2023
Елена Нагорная
Тюльпаны за 280 тысяч гривен высадят в центре Харькова до Нового года

Коммунальное предприятие «Госпром», которое подчиняется Харьковскому областному совету, заключило соглашение на работы по посадке луковиц тюльпанов на клумбах возле здания на площади Свободы, 5 на 280 тысяч гривен.

Об этом стало известно из тендера на сайте публичных закупок Prozorro.

Согласно информации о предмете закупки, высадить луковицы должны до 30 декабря 2023 года.

Как пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр», соглашение с ФЛП Горбунов Алексей Михайлович подписали еще 11 декабря, однако на сайт загрузили 22 декабря. Эта фирма постоянно озеленяет территорию перед Госпромом, однако в сравнении с декабрем 2022 года стоимость высадки тюльпанов выросла вдвое — с 116 до 280 тысяч гривен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 10:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областное коммунальное производственно-эксплуатационное предприятие «Госпром» заключило соглашение на работы по посадке луковиц тюльпанов на клумбах возле здания на площади Свободы, 5 на 280 тысяч гривен.".